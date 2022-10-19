Punta Hermosa: vecinos reportan falta de agua desde hace cuatro días

Verónica Suchero se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la falta de agua desde hace cuatro días en las viviendas ubicadas en las inmediaciones de la playa El Silencio.

La mujer indica que sus vecinos se quedaron sin agua desde el pasado martes y que se trataron de comunicar con Sedapal, pero -aseguraron- hasta el momento no cuentan con el servicio.

Según la denunciante, la compañía les comunicó sobre posibles horarios para el retorno del suministro, pero esto no se ha cumplido.

“Llevamos cuatro días sin agua. Sedapal nos indica que llega el agua en la mañana, luego en la tarde, luego en la madrugada; y así estamos cuatro días”, afirmó Verónica.