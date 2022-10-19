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Punta Hermosa: vecinos reportan falta de agua desde hace cuatro días

Rotafono de RPP | Verónica indica que sus vecinos se quedaron sin agua desde el pasado martes. Según dijo, se han comunicado con Sedapal, pero hasta el momento no cuentan con el servicio.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Verónica hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que puedan ir al lugar y realizar una inspección.
Verónica hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que puedan ir al lugar y realizar una inspección.

Verónica Suchero se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la falta de agua desde hace cuatro días en las viviendas ubicadas en las inmediaciones de la playa El Silencio.

La mujer indica que sus vecinos se quedaron sin agua desde el pasado martes y que se trataron de comunicar con Sedapal, pero -aseguraron- hasta el momento no cuentan con el servicio.

Según la denunciante, la compañía les comunicó sobre posibles horarios para el retorno del suministro, pero esto no se ha cumplido.

“Llevamos cuatro días sin agua. Sedapal nos indica que llega el agua en la mañana, luego en la tarde, luego en la madrugada; y así estamos cuatro días”, afirmó Verónica.

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Verónica hace un llamado a Sedapal para que su personal pueda ir al lugar y realizar una inspección, a fin de que se restablezca el servicio. Por mientras, algunos vecinos están comprando bidones, lo que les genera un perjuicio económico, siendo los más perjudicados los niños y adultos mayores.

Rotafono se comunicó con Sedapal y un representante dijo que evaluarían el caso para poder brindar ayuda a los vecinos. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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