Reportan corte de agua en distintas zonas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores [VIDEO]

Desde hace algunas semanas varias personas se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar cortes de agua en distintos distritos limeños. En esta ocasión, las quejas vienen de ciertas zonas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.
William Wharton es un vecino del sector El Brillante, ubicado en Pamplona Alta que reportó falta de agua en esta zona de San Juan de Miraflores desde hace cuatro días. El señor indicó que aparentemente se ha roto una tubería y hasta hoy, domingo 2 de noviembre no han podido solucionar esta problemática.
El ciudadano contó que no cuentan con el servicio desde el último jueves y por más que han llamado a Sedapal o a Sunass para hacer las reparaciones, siguen sin el líquido elemento. Por dicha razón, hace esta denuncia pública y exige que obtengan una solución de inmediato.
“Tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos personas que necesitan cómo alimentarse, cómo cocinar sus alimentos, cómo lavar cómo asearse, incluso para las necesidades básicas. No tenemos agua”, manifestó el señor.
Oscar Villanueva es otro vecino, pero de la cuadra 17 de la avenida El Triunfo (VMT). Él señaló que todo el mes de octubre han tenido muchos cortes de agua y desde el jueves 30 no reciben el agua. "La respuesta de Sedapal es prometer horarios que nunca cumple. Hoy día ha venido unas horas, pero tenemos ese problema constante. Ya lo han vuelto a cortar", sostuvo.
El vecino expresó su indignación porque la entidad responsable no se hace cargo, ya que el agua vuelve unas horas o unos días y vuelve a cortarse. Además, afirmó que le mencionaron que un consorcio está haciendo cambio de tuberías y que el tema les concierne a ellos. Asimismo, declaró que hay más zonas aledañas que están afectadas y todo exigen que haya una solución de raíz.
Arturo Gomez, del sector 2 de la urbanización Pachacámac se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que también hubo corte de agua desde hace más de cuatro días. No es la primera vez que se reporta este problema en este lugar de Villa El Salvador.
El ciudadano pide que Sedapal mande camiones cisterna para que por lo menos tengan agua para este lunes, por lo menos, tengan para asearse y lavar sus alimentos, pues muchos deben ir a sus colegios o a sus lugares de trabajo. Por eso, también exhorta a que exhorta a Sedapal que hagan una inspección general o aclare la situación porque no hay agua en varias partes.
Cabe mencionar que en el mes de octubre se ha registrado bastantes quejas sobre cortes de agua en estos distritos de Lima. Por ello, solicitan un apoyo de Sedapal para que investiguen o digan qué está ocurriendo, pues es un problema constante estas últimas semanas y no tiene cuando acabar.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.