Reportan corte de agua en distintas zonas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores [VIDEO]

Desde hace algunas semanas varias personas se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar cortes de agua en distintos distritos limeños. En esta ocasión, las quejas vienen de ciertas zonas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

William Wharton es un vecino del sector El Brillante, ubicado en Pamplona Alta que reportó falta de agua en esta zona de San Juan de Miraflores desde hace cuatro días. El señor indicó que aparentemente se ha roto una tubería y hasta hoy, domingo 2 de noviembre no han podido solucionar esta problemática.

El ciudadano contó que no cuentan con el servicio desde el último jueves y por más que han llamado a Sedapal o a Sunass para hacer las reparaciones, siguen sin el líquido elemento. Por dicha razón, hace esta denuncia pública y exige que obtengan una solución de inmediato.

“Tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos personas que necesitan cómo alimentarse, cómo cocinar sus alimentos, cómo lavar cómo asearse, incluso para las necesidades básicas. No tenemos agua”, manifestó el señor.