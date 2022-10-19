Rímac: piden que adulto mayor con mal en el corazón sea trasladado a Hospital Guillermo Almenara

El temor de Sandra es que le den de alta a su padre y empeore su salud, mientras queda a la espera de que le acepten la referencia médica.

Sandra Velasquez hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan brindar cuanto antes el traslado a su padre.

"Estoy desesperada porque mi papá se puede morir, si no lo operan", exclamó angustiada.