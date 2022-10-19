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Rímac: vecinos del asentamiento humano de la Cantera 1 no tienen alumbrado público hace más de un año [VIDEO]

Rotafono de RPP | Decenas de familias exigen a Pluz Perú que solucionen el tema de la falta de luz en esta zona del distriton limeño del Rímac e indicaron que la delincuencia ha aumentado ahí desde el corte. La empresa promete la reparación definitiva.
| | Victor Pacheco
Las calles están en la oscuridad total porque no funciona el alumbrado público
Las calles están en la oscuridad total porque no funciona el alumbrado público | Fuente: Rotafono

Los vecinos del asentamiento humano de la Cantera 1, ubicado en el distrito limeño de Rímac se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un año no funciona el alumbrado público de toda la zona y exigen que se solucione esta problemática lo más rápido posible.

Miguel Chavesta contó que las familias se han comunicado con la empresa responsable, Pluz Perú para que mande una cuadrilla y acabe con la oscuridad en este lugar del Rímac. Sin embargo, la situación no ha cambiado, pues los postes continúan sin tener energía eléctrica y no saben nada de la compañía encargada.

Los vecinos de la Cantera 1 se encuentra indignados y casi ni caminan por la zona, tratar de salir lo menos posible y se ha vuelto un caos. Y es que al no haber alumbrado público operativo la delincuencia ha aumentado y varios ladrones merodean el lugar para interceptar a los transeúntes que estén por ahí.

Los vecinos exigen que Pluz Perú arregle este tema lo antes posible
Los vecinos exigen que Pluz Perú arregle este tema lo antes posible | Fuente: Rotafono

Vecinos exigen presencia de Pluz Perú 

“Hasta el momento, no viene la empresa Pluz Perú, a pesar de que hemos hecho quejas, pero hasta ahora no nos arregla la luz”, comentó el vecino del Rímac. En ese sentido, agregó que tampoco distinguen a las personas, al no haber mucha luz y la que hay en sus viviendas no sirven para iluminar la calle.

“Solamente alumbramos con lo que tenemos en la parte de afuera, un foco, pero eso no es ese el alumbrado; solamente hasta un cierta hora y nosotros lo apagamos”, recalcó el ciudadano. Por dicha razón, exhortan a que Pluz Perú vaya de inmediato y reponga la luz en la vía pública cuantos antes.

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Pluz Perú: "Tendrán una reparación definitiva"

Ante la denuncia de los vecinos del asentamiento humano La Cantera 1, en el Rímac, Pluz Perú informó que en febrero del 2026 se presentó un inconveniente con el servicio de alumbrado público en la zona que fue resuelto. Indicó que no es cierto que hace un año se haya restringido dicho suministro. 

"Nuestro equipo realizó una inspección el día de ayer encontrando algunas luminarias apagadas y otras encendidas, y hoy los vecinos tendrán una reparación definitiva", comunicaron desde Pluz Energía. 

"Somos plenamente conscientes del impacto que esta situación genera en la vida diaria de los vecinos, por lo que estamos aplicando todas las medidas correctivas necesarias", agregó la empresa. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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