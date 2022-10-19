Rímac: vecinos del asentamiento humano de la Cantera 1 no tienen alumbrado público hace más de un año [VIDEO]

Los vecinos del asentamiento humano de la Cantera 1, ubicado en el distrito limeño de Rímac se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace más de un año no funciona el alumbrado público de toda la zona y exigen que se solucione esta problemática lo más rápido posible.

Miguel Chavesta contó que las familias se han comunicado con la empresa responsable, Pluz Perú para que mande una cuadrilla y acabe con la oscuridad en este lugar del Rímac. Sin embargo, la situación no ha cambiado, pues los postes continúan sin tener energía eléctrica y no saben nada de la compañía encargada.

Los vecinos de la Cantera 1 se encuentra indignados y casi ni caminan por la zona, tratar de salir lo menos posible y se ha vuelto un caos. Y es que al no haber alumbrado público operativo la delincuencia ha aumentado y varios ladrones merodean el lugar para interceptar a los transeúntes que estén por ahí.