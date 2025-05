Rímac: vecinos del jirón Portugués reiteran acumulación de basura desde hace varias semanas

Vecinos se quejan constantemente

El señor Noriega comentó que este vecino -que sería José Fernández- ha resultado afectado y ha expresado su malestar por el cúmulo de desperdicios que hay en los exteriores de su vivienda. "Muchos cachineros pasan por la zona y le rompen las bolsas, ocasionando que diversos roedores, bichos ingresen a su domicilio", sostuvo.

Del mismo modo, contó este vecino ha mando su queja en la misma municipalidad, pero no ha recibido respuesta alguna. Ellos no tienen otro lugar donde dejar la basura y el camión sigue sin entrar al jirón perjudicado. "No hay una solución integral", agregó.

El ciudadano dijo que solamente han colocado un cartel que indica "prohibido botar la basura", pero ello no solucionada nada, ya que no hacen caso. "No hay ninguna persona de la municipalidad cuidando o velando para que esto se cumpla o multar a los vecinos que están siendo irresponsables", finalizó.

Por dicha razón, dijo que los vecinos quieren cerrar la calle a manera de protesta contra estas medidas de la comuna del Rímac. En ese sentido, exigen que la municipalidad vaya de inmediato a la zona a recoger todos los desechos.