Rímac: vecinos denuncian ruidos molestos en cancha de fútbol hasta la madrugada

Residentes del distrito limeño del Rímac se comunicaron con el Rotafono de RPP para manifestar su malestar por los constantes ruidos provenientes de una cancha de fútbol ubicada en la zona de Las Lomas, los cuales se extienden hasta altas horas de la noche.

Según los vecinos, el problema se presenta desde inicios de año, cuando empezaron a notar que algunas personas utilizan la cancha incluso hasta la 1:00 a. m. Lo que más incomoda, aseguran, son los gritos de los jugadores y el ruido constante de un generador electrógeno.

“Estamos cansados de que jueguen hasta altas horas de la noche", dijo un residente. A eso se suman los gritos, el ruido del generador y que, en feriados, empiezan desde las 6:00 a. m., expresó.

Los moradores solicitan la intervención de la Municipalidad del Rímac para que supervise el uso de este espacio deportivo, ya que el ruido interrumpe el descanso de quienes viven en los alrededores.