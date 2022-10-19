menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Rímac: vecinos denuncian ruidos molestos en cancha de fútbol hasta la madrugada

Rotafono de RPP | Los vecinos indican que el ruido del generador eléctrico y los gritos de los jugadores no dejan descansar a los residentes que viven en los alrededores.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecinos indican que el ruido del generador es un problema para ellos.
Vecinos indican que el ruido del generador es un problema para ellos.

Residentes del distrito limeño del Rímac se comunicaron con el Rotafono de RPP para manifestar su malestar por los constantes ruidos provenientes de una cancha de fútbol ubicada en la zona de Las Lomas, los cuales se extienden hasta altas horas de la noche.

Según los vecinos, el problema se presenta desde inicios de año, cuando empezaron a notar que algunas personas utilizan la cancha incluso hasta la 1:00 a. m. Lo que más incomoda, aseguran, son los gritos de los jugadores y el ruido constante de un generador electrógeno.

“Estamos cansados de que jueguen hasta altas horas de la noche", dijo un residente. A eso se suman los gritos, el ruido del generador y que, en feriados, empiezan desde las 6:00 a. m., expresó.

Los moradores solicitan la intervención de la Municipalidad del Rímac para que supervise el uso de este espacio deportivo, ya que el ruido interrumpe el descanso de quienes viven en los alrededores.

Te recomendamos
Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

Comas: madre busca a menor que desapareció cuando se dirigía a su colegio

 Villa El Salvador: paciente con mal cardiaco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

Villa El Salvador: paciente con mal cardiaco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
cancha deportiva Rímac cuartel Rotafono Lima vecinos
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Menor de 13 años necesita compleja reconstrucción de sistema urinario tras accidente

Menor de 13 años necesita compleja reconstrucción de sistema urinario tras accidente

 Callao: peruana deportada de Estados Unidos denuncia el robo de su equipaje

Callao: peruana deportada de Estados Unidos denuncia el robo de su equipaje

 Paciente con vitíligo no recibe tratamiento hace siete meses por equipo malogrado de fototerapia

Paciente con vitíligo no recibe tratamiento hace siete meses por equipo malogrado de fototerapia

 Villa El Salvador: paciente con mal cardiaco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

Villa El Salvador: paciente con mal cardiaco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot