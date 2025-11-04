Rímac: vecinos reportan falta de alumbrado público hace una semana

Los vecinos de la urbanización Villacamapa, en el distrito limeño del Rímac, reportaron al Rotafono de RPP que no cuentan con alumbrado público hace una semana.

Mario Matías comentó que se ha restringido el servicio en la cuadra seis de Los Molinos y otras zonas aledañas, afectando a las familias que temen ser asaltados debido a la oscuridad de las calles.

“Llamo otra vez porque no tenemos alumbrado público y ya casi una semana estamos sin alumbrado público y no solo mi cuadra, sino hay unas cuadras aledañas que también estamos con el mismo problema”, precisó.

Los pobladores se sienten inseguros y piden que la empresa Pluz Energía reanude cuanto antes el suministro de alumbrado público, a fin de evitar los robos al paso y otros hechos delictivos.

“Solicito a ustedes su apoyo, ya que el lugar es inseguro, ya que cuando hay oscuridad, la delincuencia predomina. En este tiempo de emergencia y según la coyuntura de nuestro país se hace más peligroso todavía”, imploró.

Según el vecino Mario, él y otros moradores han llamado reiteradas veces a la empresa Pluz Energía, pero no los atienden.

El Rotafono de RPP reportó la queja a la empresa Pluz Energía para que pueda atender a los vecinos lo más pronto posible.