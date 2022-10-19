menu
Rímac: vecinos temen que se genere foco infeccioso por falta de recojo de basura

Rotafono de RPP | La residente indica que en la zona ya hay insectos y roedores debido a que los alimentos están en proceso de putrefacción.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Otro problema que informa la vecina es que los malos olores cada vez son más insoportables.

Erika Yarahuaman se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de recojo de basura desde hace dos semanas en el cruce de las calles La Puga con Villacampa, ubicado en el distrito limeño del Rímac.

Según la vecina, la última queja que le brindaron a las autoridades de la Municipalidad fue ayer por la mañana; sin embargo, hasta la noche del cinco de marzo el lugar seguía con basura en la zona.

“Las moscas y las enfermedades con este calor. Ya comienzan las clases y nuestros hijos están expuestos. El problema de la basura en el Rímac es terrible. Eso es un foco infeccioso terrible. Ahí como ven que está acumulada la basura, la gente sigue tirando y tirando”, afirmó Erika. 

La residente indica que en la zona ya hay insectos y roedores debido a que los alimentos están en proceso de putrefacción. Asimismo, otro problema que informa la vecina es que los malos olores cada vez son más insoportables. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

