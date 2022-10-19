Rímac: vecinos temen que se genere foco infeccioso por falta de recojo de basura

Erika Yarahuaman se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de recojo de basura desde hace dos semanas en el cruce de las calles La Puga con Villacampa, ubicado en el distrito limeño del Rímac.

Según la vecina, la última queja que le brindaron a las autoridades de la Municipalidad fue ayer por la mañana; sin embargo, hasta la noche del cinco de marzo el lugar seguía con basura en la zona.

“Las moscas y las enfermedades con este calor. Ya comienzan las clases y nuestros hijos están expuestos. El problema de la basura en el Rímac es terrible. Eso es un foco infeccioso terrible. Ahí como ven que está acumulada la basura, la gente sigue tirando y tirando”, afirmó Erika.

