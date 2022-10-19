San Bartolo: vecinos reportan que oleaje anómalo originó grandes forados en veredas del malecón

Los vecinos del distrito de San Bartolo se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación ante los grandes forados en medio de las pistas del Malecón Rivera Norte que siguen golpeados por el oleaje anómalo que afecta al litoral.



Según los vecinos, el año pasado se produjo el primer forado, y para enero del 2026 hubo un segundo. Sin embargo, el que más preocupó a los residentes fue un tercer forado que apareció en mayo.



“Estos huecos empezaron hace muchísimo tiempo y nosotros hemos estado como los vecinos solicitándole al municipio que haga los arreglos. Al no hacerlos, los huecos se han puesto de un tamaño increíble; uno llegó a tener 6 por 6 de diámetros y los chiquitos crecieron”, afirma Silvia Rocha, representante de la Junta Vecinal Primer Muelle.

