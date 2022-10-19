San Bartolo: vecinos reportan que oleaje anómalo originó grandes forados en veredas del malecón

Los vecinos del distrito de San Bartolo se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación ante los grandes forados en medio de las pistas del Malecón Rivera Norte que siguen golpeados por el oleaje anómalo que afecta al litoral.
Según los vecinos, el año pasado se produjo el primer forado, y para enero del 2026 hubo un segundo. Sin embargo, el que más preocupó a los residentes fue un tercer forado que apareció en mayo.
“Estos huecos empezaron hace muchísimo tiempo y nosotros hemos estado como los vecinos solicitándole al municipio que haga los arreglos. Al no hacerlos, los huecos se han puesto de un tamaño increíble; uno llegó a tener 6 por 6 de diámetros y los chiquitos crecieron”, afirma Silvia Rocha, representante de la Junta Vecinal Primer Muelle.
Asimismo, la residente indica que la municipalidad ha cerrado el acceso de las pistas dañadas y por tanto clausurado el pase vehicular. Silvia afirma que aunque empezaron las obras la semana pasada para reparar los forados, a partir del 30 de junio ya no volvieron a ver a los trabajadores.
La residente espera que el Municipio de San Bartolo pueda reparar cuanto antes los forados en la zona debido a que temen que la situación empeore debido a que afirma que ya hay una escalera clausurada que servía como ruta de evacuación ante un sismo.
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