Servicios públicos

San Borja: encuentran a perrita Biby tras estar cuatro días desaparecida

Rotafono de RPP | El último martes 11 de noviembre, dos jóvenes vieron a esta perrita bastante asustada en los últimos niveles de un conocido centro comercial en San Borja y contactaron con la dueña.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los jóvenes le contaron a Mariana que vieron a Biby bastante asustada y decidieron acogerla.

Mariana Ciancas se comunicó con el Rotafono de RPP para mandar un mensaje de agradecimiento debido a que encontró a su perrita llamada Biby, luego de estar cuatro días desaparecida, ya que había salido de su vivienda ubicada en el distrito de San Borja.

El último martes 11 de noviembre, dos jóvenes vieron a Biby bastante asustada en los últimos niveles de un conocido centro comercial, ubicado en el cruce de la avenida Aviación con la avenida Angamos Este.

Estas personas le contaron a la dueña que vieron a Biby bastante asustada y decidieron acogerla debido a que vieron los anuncios del Rotafono sobre la desaparición de su mascota. Por ello, se pusieron en contacto con Mariana y le entregaron a Biby, quien ya se encuentra bien en casa. 

¿Cómo se perdió Biby?

Mariana Ciancas Águila se comunicó, días atrás con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y encontrar a su perrita Biby que desapareció el sábado 8 de noviembre, tras salir de su vivienda a dar un paseo, en las inmediaciones de la calle San Alberto, en el distrito limeño de Surquillo.

El hecho se dio al promediar las 8.00 a. m., cuando la perrita salió con otras mascotas de Mariana como parte de un paseo rutinario para que los canes hagan sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de las horas, Biby fue la única perrita que no volvió a casa. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
perrito desaparecido Rotafono Lima
