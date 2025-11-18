San Borja: encuentran a perrita Biby tras estar cuatro días desaparecida

¿Cómo se perdió Biby?

Mariana Ciancas Águila se comunicó, días atrás con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y encontrar a su perrita Biby que desapareció el sábado 8 de noviembre, tras salir de su vivienda a dar un paseo, en las inmediaciones de la calle San Alberto, en el distrito limeño de Surquillo.

El hecho se dio al promediar las 8.00 a. m., cuando la perrita salió con otras mascotas de Mariana como parte de un paseo rutinario para que los canes hagan sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de las horas, Biby fue la única perrita que no volvió a casa.

