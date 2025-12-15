menu
San Borja: reportan maniobras peligrosas de colectiveros informales en la avenida Javier Prado

Rotafono de RPP | Ciudadanos expresan su molestia y piden control policial y sanciones a los choferes informales que invaden la avenida Javier Prado. Esta situación, se da diariamente, según narró una conductora.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
En el video enviado al Rotafono de RPP, se observa una miniván se estaciona en una vía que da de subida.
En el video enviado al Rotafono de RPP, se observa una miniván se estaciona en una vía que da de subida.

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar colectiveros informales realizan maniobras peligrosas que pondrían en riesgo la vida de los conductores y pasajeros en la avenida Javier Prado, en la jurisdicción del distrito limeño de San Borja

Esta situación se da diariamente, según narró la conductora, quien precisó que no hay policías en la zona y que los choferes de estos colectivos invaden los carriles, no prenden sus direccionales como alerta de aviso a otros conductores y manejan a alta velocidad. 

“Ellos están libres de sanción porque no hay nadie quien los detenga, de alguna manera tienen que ser sancionados (...) a la altura de la avenida Rosa Toro, San Luis o Aviación, los carros se paran y bajan las personas, los que hacen colectivos”, afirmó la conductora. 

En el video enviado al Rotafono de RPP, se observa una van se estaciona  en una vía que da de subida y pase a una las pistas colindante al Ministerio de Cultura. Debido a que el vehículo está estacionado, otros autos esquivan de manera intempestiva a los otros autos que circulan en la zona.

Los conductores piden ayuda y mayor presencia policial en la zona debido a que temen que estos actos puedan causar un accidente de tránsito. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

