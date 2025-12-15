San Borja: reportan maniobras peligrosas de colectiveros informales en la avenida Javier Prado

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar colectiveros informales realizan maniobras peligrosas que pondrían en riesgo la vida de los conductores y pasajeros en la avenida Javier Prado, en la jurisdicción del distrito limeño de San Borja.



Esta situación se da diariamente, según narró la conductora, quien precisó que no hay policías en la zona y que los choferes de estos colectivos invaden los carriles, no prenden sus direccionales como alerta de aviso a otros conductores y manejan a alta velocidad.



“Ellos están libres de sanción porque no hay nadie quien los detenga, de alguna manera tienen que ser sancionados (...) a la altura de la avenida Rosa Toro, San Luis o Aviación, los carros se paran y bajan las personas, los que hacen colectivos”, afirmó la conductora.

