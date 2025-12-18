San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

Toph es una cachorra de cinco meses, la mayoría de su cuerpo es blanco, tiene la carita manchada, también una manchita pequeña en la espalda de color negro.
César Safra se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Toph que se perdió hoy 18 de diciembre tras huir al escuchar un ruido estruendoso mientras estaba de paseo en el distrito limeño de San Isidro.
En horas de la mañana, César Safra salió de paso con Toph a la altura de la cuadra tres de la avenida Dos de Mayo, sin embargo, un estruendoso ruido asustó a la perrita quien escapó de su arnes y soltó a correr . Algunos testigos indicaron que vieron a la perrita por el Parque Ramón Castilla. Sin embargo, sus dueños aún no logran encontrarla.
Toph es una cachorra de cinco meses, la mayoría de su cuerpo es blanco, tiene la carita manchada, también una manchita pequeña en la espalda de color negro. Al momento de su desaparición, la perrita no llevaba placa.
Si usted ha visto a Toph, por favor, comunicarse al siguiente número: 993901346. La familia está muy preocupada por su seguridad.
