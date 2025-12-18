San Isidro: familia busca a perrita Toph que huyó tras escuchar estruendoso ruido

Características de la perrita perdida



Toph es una cachorra de cinco meses, la mayoría de su cuerpo es blanco, tiene la carita manchada, también una manchita pequeña en la espalda de color negro. Al momento de su desaparición, la perrita no llevaba placa.

Si usted ha visto a Toph, por favor, comunicarse al siguiente número: 993901346. La familia está muy preocupada por su seguridad.