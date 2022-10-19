San Isidro: peatones reportan constantes averías en semáforos en el cruce de la av. Javier Prado y el jirón Masías

Karina Acasiete se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar constantes averías en semáforos ubicados en el cruce de la avenida Javier Prado con el jirón Francisco Masías, en el distrito limeño de San Isidro.
Según esta ciudadana, dicho cruce es fundamental porque es paradero de los corredores rojo y, en horas de la mañana, en el que hay más flujo de personas, varios peatones esquivan los carros tratando de pasar por la zona.
“Esto pasa muy seguido y muchos pasajeros cruzamos para ir a La Molina. Hay personas que se arriesgan a cruzar y los carros tienen que sobreparar, dan frenadas, las personas cruzan de manera irresponsable pero este semáforo casi siempre está malogrado”, afirmó la mujer.
Karina hace un llamado a las autoridades municipales para que puedan acudir a la zona y brindar una solución definitiva en los semáforos de la avenida Javier Prado para la seguridad de peatones en este lugar.
La vecina resalta la presencia de la policía nacional de tránsito, pero indicó que no todos los días los agentes de seguridad están en el concurrido cruce.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.