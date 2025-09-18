menu
San Isidro: piden referir al INSN San Borja a niña de siete años que sufrió derrame cerebral

Rotafono de RPP | Abraham León dijo que la menor se encuentra internada en el Hospital Casimiro Ulloa, pero necesita una urgente operación que le permita salvar su vida.
Laura Urbina Saldaña
Los médicos indican que necesita ser trasladada al Instituto Nacional del Niño San Borja para una cirugía de emergencia.

Los médicos indican que necesita ser trasladada al Instituto Nacional del Niño San Borja para una cirugía de emergencia.

Abraham León se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el traslado de su hija Ivana León, de siete años, del Hospital Casimiro Ulloa al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, ya que necesita una urgente operación, luego de que sufriera un derrame cerebral en su centro educativo, en el distrito limeño de San Isidro.

El padre de familia dijo que su hija sufrió un fuerte dolor de cabeza y posteriormente perdió el conocimiento, después de terminar sus ejercicios en la piscina del colegio Alfonso Ugarte. Tras recorrer otros establecimientos de salud, la internaron en el Hospital Casimiro, donde no hay UCI pediátrico.  

Los médicos indican que necesita ser trasladada al Instituto Nacional del Niño de San Borja para una cirugía de emergencia, ya que su condición no puede ser tratada adecuadamente. Sin embargo, el padre dijo que el conocido Hospital del Niño ha rechazado la solicitud debido a la falta de camas disponibles.

“Mi hija Ivana León se encuentra en el Hospital Casimiro desde el día de ayer estamos pidiendo el traslado para el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja porque necesita ser operada de emergencia. En el hospital de Niño nos dicen que no hay cama disponible”, expresó con angustia.

Respuesta del INSN San Borja 

Desde el Instituto Nacional del Niño de San Borja se informó que la referencia de la paciente fue aceptada y está siendo evaluada por los médicos, a través de telemedicina, con la celeridad que requiere el caso. La niña será recibida en el INSN San Borja hoy mismo por la tarde.

Sepa más:
Menor con derrame cerebral Niña necesita operación Rotafono San Isidro Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja Lima
