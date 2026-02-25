San Isidro: vecina pide ayuda para retirar nido de gallinazo en su departamento desde hace un mes

Lilly Palacios de Candelori se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a retirar un nido de gallinazos que se encuentra en la parte alta de su departamento, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, desde hace un mes.

La señora Lily dijo que por más que ha realizado reportes a las autoridades, no tiene una solución y teme que la situación pueda convertirse en un foco infeccioso.



Según la vecina, se comunicó con la Municipalidad de San Isidro y ellos le indicaron que la entidad correcta para solucionar el caso es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La residente, se contactó con la institución el pasado 12 de enero y le tomaron los datos; sin embargo, comentó que ningún equipo técnico acudió a su vivienda.



“Hace más de un mes que les dije que tenía un nido de gallinazo y con huevos empollando me recomendaron que no le hiciera nada porque es una especie en extinción (...) Después me contestaron que me llamarían para fijarme fecha y hora y nunca más se supo de ellos. Les escribí nuevamente, pero nunca volvieron a contestar”, afirmó Lily.

