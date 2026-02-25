menu
San Isidro: vecina pide ayuda para retirar nido de gallinazo en su departamento desde hace un mes

Rotafono de RPP | Lily Palacios dijo que la Municipalidad de San Isidro le indicó que la entidad correcta para solucionar el caso es Serfor. Sin embargo, hasta el momento no tiene una respuesta.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La vecina hace un llamado a Serfor y a la Municipalidad de San Isidro para que puedan sacar y resguardar la salud del ave y su seguridad.
La vecina hace un llamado a Serfor y a la Municipalidad de San Isidro para que puedan sacar y resguardar la salud del ave y su seguridad.

Lilly Palacios de Candelori se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a retirar un nido de gallinazos que se encuentra en la parte alta de su departamento, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, desde hace un mes.

La señora Lily dijo que por más que ha realizado reportes a las autoridades, no tiene una solución y teme que la situación pueda convertirse en un foco infeccioso. 

Según la vecina, se comunicó con la Municipalidad de San Isidro y ellos le indicaron que la entidad correcta para solucionar el caso es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La residente, se contactó con la institución el pasado 12 de enero y le tomaron los datos; sin embargo, comentó que ningún equipo técnico acudió a su vivienda. 

“Hace más de un mes que les dije que tenía un nido de gallinazo y con huevos empollando me recomendaron que no le hiciera nada porque es una especie en extinción (...) Después me contestaron que me llamarían para fijarme fecha y hora y nunca más se supo de ellos. Les escribí nuevamente, pero nunca volvieron a contestar”, afirmó Lily. 

Lily Palacios contó que no sabe cómo sacar al animal y teme por su seguridad por si el ave reacciona mal cuando se intenten sacar sus huevos de la zona.

La vecina hace un llamado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y a la Municipalidad de San Isidro para que puedan sacar y resguardar la salud del ave y su seguridad.

Serfor responde

El Rotafono se comunicó con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la entidad respondió que no tienen reporte alguno de la señora, es por ello que desconocen la incidencia. 

Asimismo, afirmó que las únicas comunicaciones para con el usuario es el WhatsApp al siguiente número 947 588 269.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Sepa más:
Serfor mascotas San Isidro Rotafono
