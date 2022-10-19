San Isidro: reportan piques ilegales en la avenida Jorge Basadre

Vecinos del distrito limeño de San Isidro se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar piques ilegales en el cruce de las avenidas Jorge Basadre con El Rosario.



Christian Roldán, vecino de la zona, afirmó que el último pique, protagonizado por al menos cuatro autos deportivos, se dio al promediar las cinco de la tarde. Sin embargo, estos no se darían solo los fines de semana, porque el residente afirma que también se realizan días de semana, y que los autos tendrían las placas tapadas.



“Cuatro autos con las placas tapadas estaban haciendo piques en la zona indicada, es algo habitual en la semana en horas nocturnas; por favor, ayúdenos a denunciar este caso porque la policía ni se asoma en estas situaciones”, afirmó Christian.