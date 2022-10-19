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San Isidro: reportan piques ilegales en la avenida Jorge Basadre

Rotafono de RPP | Christian Roldán, vecino de la zona, afirmó que el último pique fue protagonizado por alrededor de cuatro autos deportivos.
| | Redacción RPP
Christian Roldán hace un llamado a las autoridades para que puedan supervisar el hecho antes de ocurra un accidente.
Christian Roldán hace un llamado a las autoridades para que puedan supervisar el hecho antes de ocurra un accidente.

Vecinos del distrito limeño de San Isidro se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar piques ilegales en el cruce de las avenidas Jorge Basadre con El Rosario. 

Christian Roldán, vecino de la zona, afirmó que el último pique, protagonizado por al menos cuatro autos deportivos, se dio al promediar las cinco de la tarde. Sin embargo, estos no se darían solo los fines de semana, porque el residente afirma que también se realizan días de semana, y que los autos tendrían las placas tapadas. 

“Cuatro autos con las placas tapadas estaban haciendo piques en la zona indicada, es algo habitual en la semana en horas nocturnas; por favor, ayúdenos a denunciar este caso porque la policía ni se asoma en estas situaciones”, afirmó Christian.

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Christian informa que la calle es muy transitada por adultos mayores, madres de familia con coches, y niños debido a los comercios que hay en los alrededores. Asimismo, el residente afirma que sus familiares ya hicieron el llamado a personal de serenazgo de la zona, pero no han visto una resolución exitosa frente al caso. 

Christian hace un llamado a la Municipalidad de San Isidro para que personal de serenazgo y fiscalización pueda acudir a la zona y velar para que las medidas de seguridad se cumplan frente a estos piques.

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