San Juan de Lurigancho: adulta mayor con alzheimer y diabetes fue encontrada en Jicamarca

Rosalía Agurto Arismendis vestía, el día de su desaparición, una casaca negra, un pantalón plomo, unas zapatillas negras y lentes oscuros.
José Paredes Herrera se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que lograron encontrar a su abuela Rosalía Agurto Arismendis la tarde del pasado martes 7 de julio, en la zona conocida como Jicamarca, en el límite del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Al promediar las cinco de la tarde, vecinos de la zona antes mencionada avisaron a las autoridades que lograron encontrar a la adulta mayor de 82 de años en Jicamarca, lo que estima la familia es que Rosalía habría tomado varios buses de transporte público.
“Al parecer los dueños de la chacra, la encontraron, la despertaron y dieron aviso a la policía, y la policía nos comunicó que estaba en Jicamarca, los policías le dieron suero, galletas, gaseosa”, afirmó José Paredes.
Actualmente, la adulta mayor se encuentra internada en el Hospital Alberto Leonardo Barton, pues sus niveles de presión arterial subieron considerablemente.
José Paredes contó que su abuela tiene alzhéimer y diabetes, y el pasado 6 de julio fue junto a su madre al hospital Mongrut, de EsSalud, para una terapia. Se les advirtió de su condición a los miembros de seguridad que no la dejen salir, pero igualmente se fue a la calle en dirección desconocida. Por eso se comunicaron con el Rotafono para realizar la denuncia pública.
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