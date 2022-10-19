San Juan de Lurigancho: adulta mayor con alzheimer y diabetes fue encontrada en Jicamarca

José Paredes Herrera se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que lograron encontrar a su abuela Rosalía Agurto Arismendis la tarde del pasado martes 7 de julio, en la zona conocida como Jicamarca, en el límite del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Al promediar las cinco de la tarde, vecinos de la zona antes mencionada avisaron a las autoridades que lograron encontrar a la adulta mayor de 82 de años en Jicamarca, lo que estima la familia es que Rosalía habría tomado varios buses de transporte público.

“Al parecer los dueños de la chacra, la encontraron, la despertaron y dieron aviso a la policía, y la policía nos comunicó que estaba en Jicamarca, los policías le dieron suero, galletas, gaseosa”, afirmó José Paredes.

Actualmente, la adulta mayor se encuentra internada en el Hospital Alberto Leonardo Barton, pues sus niveles de presión arterial subieron considerablemente.