San Juan de Lurigancho: adulto con ataques de asma pide ayuda para conseguir cita en el hospital Almenara

Jose Marcial Infante Tinoco se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que sufre de asma desde hace tres años y se encuentra mal de salud actualmente. Él se ha atendido en el Hospital EsSalud Aurelio Díaz Ufano del distrito limeño de San Juan de Lurigancho y han enviado una referencia al hospital Almenara, de La Victoria.
El ciudadano de 38 años comentó que ha perdido el olfato y solo respira por la boca con bastante dificultas. A fines de agosto, el hospital Almenara envió el documento para trasladarlo ahí, pero la respuesta ha sido negativa. Mientras espera y su salud se agrava hace un pedido de ayuda para que las autoridades de salud aceleren los trámites respectivos.
El señor contó que en el Hospital Aurelio Díaz Ufano le dijeron que debía ser intervenido quirúrgicamente. Además, le hicieron una tomografía en el Hospital III de Emergencias Grau en mayo de este año, pero falta la cita en el área Otorrinolaringología para que le programen una fecha para su operación.
Jose Infante señaló que no le han dado respuesta alguna de parte del hospital Almenara y continuamente tiene episodio de asma que lo dejan exhausto y prácticamente no puede respirar. Por dicha razón, necesita lo antes posible que lo reciba cualquier hospital con aquella especialidad para confirmar su operación.
"Yo ya tengo esta enfermedad ya casi tres años y sigo con lo mismo, con lo que es este sistema de salud, que no hay citas, nunca hubo", manifestó el ciudadano. También, sostuvo que este año estuvo internado en el Hospital Aurelio Díaz Ufano dos veces, pero no hubo ninguna mejora; por eso, debe ser tratado en un hospital con otros especialistas.
"Mi situación de gravedad de mi enfermedad cada vez se va volviendo más evidente. Eso está afectando también en lo laboral, en todos los aspectos. Me siento muy delicado de salud. No puedo ni siquiera caminar mucha distancia porque me agito, empiezo a toser, ya es una cosa que viene frecuente", reveló el paciente, cuyo diagnóstico es pólipos nasales y sinusitis crónica.
