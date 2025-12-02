menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: adulto con ataques de asma pide ayuda para conseguir cita en el hospital Almenara

Rotafono de RPP | El ciudadano se ha atendido en el Hospital Aurelio Díaz Ufano de San Juan de Lurigancho y mandaron una referencia al hospital Almenara para el área de Otorrinolaringología.
| | Victor Pacheco
El señor solo respira por la boca y urge que le programen una operación

El señor solo respira por la boca y urge que le programen una operación | Fuente: Rotafono

Jose Marcial Infante Tinoco se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que sufre de asma desde hace tres años y se encuentra mal de salud actualmente. Él se ha atendido en el Hospital EsSalud Aurelio Díaz Ufano del distrito limeño de San Juan de Lurigancho y han enviado una referencia al hospital Almenara, de La Victoria.

El ciudadano de 38 años comentó que ha perdido el olfato y solo respira por la boca con bastante dificultas. A fines de agosto, el hospital Almenara envió el documento para trasladarlo ahí, pero la respuesta ha sido negativa. Mientras espera y su salud se agrava hace un pedido de ayuda para que las autoridades de salud aceleren los trámites respectivos.

El señor contó que en el Hospital Aurelio Díaz Ufano le dijeron que debía ser intervenido quirúrgicamente. Además, le hicieron una tomografía en el Hospital III de Emergencias Grau en mayo de este año, pero falta la cita en el área Otorrinolaringología para que le programen una fecha para su operación.

Este es otro documento médico que indica el estado de salud del paciente

Este es otro documento médico que indica el estado de salud del paciente | Fuente: Rotafono

Paciente pide ayuda para ser operado

Jose Infante señaló que no le han dado respuesta alguna de parte del hospital Almenara y continuamente tiene episodio de asma que lo dejan exhausto y prácticamente no puede respirar. Por dicha razón, necesita lo antes posible que lo reciba cualquier hospital con aquella especialidad para confirmar su operación.

"Yo ya tengo esta enfermedad ya casi tres años y sigo con lo mismo, con lo que es este sistema de salud, que no hay citas, nunca hubo", manifestó el ciudadano. También, sostuvo que este año estuvo internado en el Hospital Aurelio Díaz Ufano dos veces, pero no hubo ninguna mejora; por eso, debe ser tratado en un hospital con otros especialistas.

"Mi situación de gravedad de mi enfermedad cada vez se va volviendo más evidente. Eso está afectando también en lo laboral, en todos los aspectos. Me siento muy delicado de salud. No puedo ni siquiera caminar mucha distancia porque me agito, empiezo a toser, ya es una cosa que viene frecuente", reveló el paciente, cuyo diagnóstico es pólipos nasales y sinusitis crónica.

Esta es la referencia que mandaron desde el Hospital Aurelio Díaz Ufano

Esta es la referencia que mandaron desde el Hospital Aurelio Díaz Ufano | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
hospital almenara otorrinolaringología hospital aurelio diaz ufano EsSalud San Juan de Lurigancho la victoria
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Huánuco: alumnos logran obtener visa y viajar a México para participar en ExpoCiencia

Huánuco: alumnos logran obtener visa y viajar a México para participar en ExpoCiencia

 Paciente logra obtener nueva cita en el Hospital Rebagliati tras exponer su caso en el Rotafono

Paciente logra obtener nueva cita en el Hospital Rebagliati tras exponer su caso en el Rotafono

 Huancavelica: piden urgente traslado de paciente de 65 años con derrame cerebral a Lima

Huancavelica: piden urgente traslado de paciente de 65 años con derrame cerebral a Lima

 Jesús María: paciente reporta que le cancelan cita a poco de enterarse que tiene cáncer con metástasis

Jesús María: paciente reporta que le cancelan cita a poco de enterarse que tiene cáncer con metástasis
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot