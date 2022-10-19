San Juan de Lurigancho: desmantelan comedor popular tras desalojo de vivienda

El comedor popular Sarita Colonia que proveía alimento a 75 personas ha sido desmantelado, luego de que la promotora fuera desalojada de su vivienda, situado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Una vecina fue desalojada anoche de su inmueble, en donde funcionaba hace 35 años el comedor popular. Las ollas, alimentos, muebles y demás pertenencias han sido colocadas en la calle y no tiene un espacio para preparar los alimentos.

Roly Lumbe contó al Rotafono de RPP que su madre Tarcila González Silva sacó un préstamo de seis mil dólares a una amiga y esta aprovechándose de que la señora no sabe leer le hicieron firmar unos documentos para quitarle su casa, según denunció.

Los beneficiarios del comedor, entre ellos gestantes y adultos mayores, en condición de vulnerabilidad, se encuentran preocupados porque tras el desalojo no pueden acceder a la alimentación a bajo costo que se brindaba en el local.

Tras lo sucedido, Tarcila González dijo a RPP que está dispuesta a cocinar en la calle, por lo que solicitó la donación de una carpa, así como el apoyo legal, pues considera que se ha cometido una injusticia.