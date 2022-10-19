menu
San Juan de Lurigancho: desmantelan comedor popular tras desalojo de vivienda

Rotafono de RPP | La promotora del comedor Sarita Colonia fue desalojada tras una presunta estafa en el distrito de San Juan de Lurigancho. Al menos 75 personas se han quedado sin alimentos.
| | Laura Urbina Saldaña
Los beneficiarios del comedor, entre ellos gestantes y adultos mayores, en condición de vulnerabilidad, no tienen dónde comer.
Los beneficiarios del comedor, entre ellos gestantes y adultos mayores, en condición de vulnerabilidad, no tienen dónde comer. | Fuente: RPP

El comedor popular Sarita Colonia que proveía alimento a 75 personas ha sido desmantelado, luego de que la promotora fuera desalojada de su vivienda, situado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Una vecina fue desalojada anoche de su inmueble, en donde funcionaba hace 35 años el comedor popular. Las ollas, alimentos, muebles y demás pertenencias han sido colocadas en la calle y no tiene un espacio para preparar los alimentos. 

Roly Lumbe contó al Rotafono de RPP que su madre Tarcila González Silva sacó un préstamo de seis mil dólares a una amiga y esta aprovechándose de que la señora no sabe leer le hicieron firmar unos documentos para quitarle su casa, según denunció.  

Los beneficiarios del comedor, entre ellos gestantes y adultos mayores, en condición de vulnerabilidad, se encuentran preocupados porque tras el desalojo no pueden acceder a la alimentación a bajo costo que se brindaba en el local. 

Tras lo sucedido, Tarcila González dijo a RPP que está dispuesta a cocinar en la calle, por lo que solicitó la donación de una carpa, así como el apoyo legal, pues considera que se ha cometido una injusticia.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

