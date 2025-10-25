San Juan de Lurigancho: familiares buscan a hombre de 47 años que desapareció tras salir de vivienda familiar

Aldemar Aparicio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su cuñado, Edwards Camargo, quien se perdió el pasado 21 de octubre, tras salir de la vivienda de un familiar, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El 20 de octubre, la esposa de Edwards decidió llevarlo a un centro médico debido al estrés que estaba atravesando el hombre de 47 años, en su trabajo. Sin embargo, al llegar al hospital Cayetano Heredia, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, Edwards se molestó con su esposa, quien le había sacado cita en la especialidad de Psiquiatría. El hombre decidió salir raudamente de la zona.

Al día siguiente, Edwards llegó hasta la casa de otro familiar, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, bastante desorientado y cansado, pero poco tiempo después volvió a salir de la vivienda y no retornó a su casa.

