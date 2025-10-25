menu
San Juan de Lurigancho: familiares buscan a hombre de 47 años que desapareció tras salir de vivienda familiar

Rotafono de RPP | La última vez que vieron al ciudadano desaparecido, vestía un buzo color plomo, polo y una casaca militar.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Edwards tiene 47 años, mide 1.65 metros, de contextura gruesa, tez trigueña, nariz aguileña, ojos castaños oscuros y cabello castaño oscuro.

Aldemar Aparicio se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su cuñado, Edwards Camargo, quien se perdió el pasado 21 de octubre, tras salir de la vivienda de un familiar, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El 20 de octubre, la esposa de Edwards decidió llevarlo a un centro médico debido al estrés que estaba atravesando el hombre de 47 años, en su trabajo. Sin embargo, al llegar al hospital Cayetano Heredia, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, Edwards se molestó con su esposa, quien le había sacado cita en la especialidad de Psiquiatría. El hombre decidió salir raudamente de la zona.

Al día siguiente, Edwards llegó hasta la casa de otro familiar, ubicada en el distrito limeño de  San Juan de Lurigancho, bastante desorientado y cansado, pero poco tiempo después volvió a salir de la vivienda y no retornó a su casa. 

Apurímac: madre pide ayuda para que joven enfermera gravemente herida sea trasladada al hospital de Lima

 Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Características del desaparecido

Edwards tiene 47 años, mide 1.65 metros, de contextura gruesa, tez trigueña, nariz aguileña, ojos castaños oscuros y cabello castaño oscuro. La última vez que lo vieron a Edwards, vestía un buzo color plomo, polo y una casaca militar. 

Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 963875044

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
San Juan de Lurigancho desaparecido Rotafono Lima
Villa María del Triunfo: vecinos piden ayuda tras más de 10 días sin agua

 Apurímac: madre pide ayuda para que joven enfermera gravemente herida sea trasladada al hospital de Lima

 Cajamarca: bebé de un año está en UCI hace 12 días y urge referirlo a un hospital en Lima

 Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

