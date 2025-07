San Juan de Lurigancho: familias reportan falta de agua desde hace más de una semana

La vecina afirma que no hay ni cisternas en la zona y no saben de dónde más abastecerse de agua pues todos los sectores de la zona están en la búsqueda del mismo elemento.



“No tenemos agua más de una semana, y no nos dan una solución. Ya estamos más de 10 días, la cisterna tampoco no nos han mandado, y por la zona hay varios comedores y no están cocinando porque no hay agua”, afirmó la pobladora.



Edid indica que los más afectados son los adultos mayores, niños y personas con alguna condición física pues son los que más demandan de este servicio.



La vecina espera que las autoridades puedan brindarles algún descargo sobre la falta de agua en la zona pues afirman que nunca ha tenido problemas con la empresa y les sorprende esta falta de agua en la zona.