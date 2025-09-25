menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

Rotafono de RPP | Wilmer Herrera se encuentra grave en el Hospital Dos de Mayo, pero no puede acceder al medicamento debido a su escasez en el establecimiento de salud, informó su familiar. El paciente también necesita la donación de sangre.
| | Laura Urbina Saldaña
Al paciente le han recetado seis ampollas de Anidulafungina, pero estas no son suministradas en el hospital Dos de Mayo.

Al paciente le han recetado seis ampollas de Anidulafungina, pero estas no son suministradas en el hospital Dos de Mayo. | Fuente: Rotafono

Diana Herrera se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le ayude a conseguir un medicamento para su hermano Wilmer Herrera Tenorio, de 44 años, quien se encuentra internado en la Unidad Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo, en Lima, luego de que le detectaran hongos en la sangre.

La señora Diana explicó que a su hermano le han recetado seis ampollas de Anidulafungina, pero estas no son suministradas en el establecimiento de salud, por lo que le piden que las compre en farmacias particulares.  

La hermana del paciente dijo el precio de las ampollas es costoso y muy difícil de conseguir. En una de las farmacias consultadas por Diana, el medicamento se vende a 1371 soles, pero se ha agotado y recién llegará en noviembre. En las otras farmacias, las ampollas se han acabado.  

“Él tiene un hongo en la sangre y necesita con urgencia el medicamento Anidulafungina , de laboratorio Pfizer, que es importado y muy difícil de conseguir”, explicó Diana Herrera.

Además del medicamento, Wilmer Herrera necesita con urgencia tres donantes de sangre, de tipo O positivo, para continuar con su tratamiento en el Hospital Dos de Mayo.

Su familia solicitó apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para poder conseguir las ampollas y la sangre, ya que se encuentra en un estado crítico.  

Te recomendamos
Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

 San Juan de Lurigancho: padre reporta la desaparición de su hija que tiene depresión y ansiedad | secuestro | pnp | Ministerio Publico

San Juan de Lurigancho: padre reporta la desaparición de su hija que tiene depresión y ansiedad | secuestro | pnp | Ministerio Publico
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Paciente necesita ampollas Paciente con hongos en la sangre Rotafono Hospital Santa Rosa San Juan de Lurigancho
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

Chorrillos: piden que se reprograme operación de abuelito con artrosis en EsSalud

 Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

Chosica: choferes de colectivos denuncian que extorsionadores amenazan con atentar contra sus vidas

 Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja

Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja

 Vía Expresa Sur: padres de familia reportan falta de señalización [VIDEO]

Vía Expresa Sur: padres de familia reportan falta de señalización [VIDEO]
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot