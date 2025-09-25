San Juan de Lurigancho: paciente necesita ampollas para tratar hongos en la sangre

Diana Herrera se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le ayude a conseguir un medicamento para su hermano Wilmer Herrera Tenorio, de 44 años, quien se encuentra internado en la Unidad Cuidados Intensivos del Hospital Dos de Mayo, en Lima, luego de que le detectaran hongos en la sangre.

La señora Diana explicó que a su hermano le han recetado seis ampollas de Anidulafungina, pero estas no son suministradas en el establecimiento de salud, por lo que le piden que las compre en farmacias particulares.

La hermana del paciente dijo el precio de las ampollas es costoso y muy difícil de conseguir. En una de las farmacias consultadas por Diana, el medicamento se vende a 1371 soles, pero se ha agotado y recién llegará en noviembre. En las otras farmacias, las ampollas se han acabado.

“Él tiene un hongo en la sangre y necesita con urgencia el medicamento Anidulafungina , de laboratorio Pfizer, que es importado y muy difícil de conseguir”, explicó Diana Herrera.

Además del medicamento, Wilmer Herrera necesita con urgencia tres donantes de sangre, de tipo O positivo, para continuar con su tratamiento en el Hospital Dos de Mayo.

Su familia solicitó apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para poder conseguir las ampollas y la sangre, ya que se encuentra en un estado crítico.