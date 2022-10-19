San Juan de Lurigancho: padres de familia reportan falta de agua en colegio bicentenario desde hace una semana

Un padre de familia se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar la falta de agua desde hace una semana en el colegio N.° 109 Inca Manco Cápac, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según el denunciante, cerca de dos mil estudiantes se han visto afectados por esta situación. Ante la falta del servicio, los padres de familia han tenido que abastecerse de agua por cuenta propia para limpiar los servicios higiénicos y permitir el drenaje de los desechos acumulados.

Además, el padre de familia señaló que el servicio de agua no se habría pagado desde hace dos meses. Dijo que, si hasta el martes no se restablece el servicio, los padres de familia realizarán un plantón en el colegio para exigir su reposición.