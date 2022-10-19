San Juan de Lurigancho: padres de familia reportan falta de agua en colegio bicentenario desde hace una semana

El padre de familia hace un llamado a las autoridades pertinentes para que puedan supervisar el presupuesto del colegio.
Un padre de familia se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar la falta de agua desde hace una semana en el colegio N.° 109 Inca Manco Cápac, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Según el denunciante, cerca de dos mil estudiantes se han visto afectados por esta situación. Ante la falta del servicio, los padres de familia han tenido que abastecerse de agua por cuenta propia para limpiar los servicios higiénicos y permitir el drenaje de los desechos acumulados.
Además, el padre de familia señaló que el servicio de agua no se habría pagado desde hace dos meses. Dijo que, si hasta el martes no se restablece el servicio, los padres de familia realizarán un plantón en el colegio para exigir su reposición.
Mientras tanto, la Asociación de Padres de Familia (Apafa) viene comprando agua que es abastecida por camiones cisterna; sin embargo, advirtió que esta medida solo representa una solución temporal.
"Tenemos una semana sin agua. En conversaciones con el director, nos indica que la UGEL no ha pagado tres meses. Sedapal ha cortado el servicio porque no se ha realizado el pago", manifestó.
Finalmente, el padre de familia hizo un llamado a las autoridades competentes para que supervisen el presupuesto del colegio, ya que teme que la falta de agua genere un foco infeccioso que ponga en riesgo la salud de los estudiantes.
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