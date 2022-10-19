San Juan de Lurigancho: piden trasladar a paciente con derrame cerebral a un hospital de EsSalud

Desde el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Adriana Arellano se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que se traslade con urgencia al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud a su esposo José Luis Félix Huamaní, de 52 años, quien sufrió un derrame cerebral y se encuentra internado en una clínica.

José Luis Félix Huamaní, dedicado al comercio de abarrotes, sufrió un derrame cerebral el último martes y tras la emergencia lo llevaron a la clínica San Juan Bautista en San Juan de Lurigancho, pero debido a los altos costos médicos que ya no pueden costear, la familia exige que el Seguro Social asuma la responsabilidad de su atención.

A pesar de las gestiones realizadas, el Hospital Almenara ha negado la solicitid referencia debid a la falta de camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos, según dijo la esposa del paciente.

“Hemos pedido desde ese primer momento una referencia al Hospital Almenara, pero no hay respuesta. He hablado con el jefe de guardia del Hospital Almenara y me dice, 'No hay cama, señora. No hay cama'”; expresó angustiada.

La señora Adriana Arellano hace un llamado desesperado a las autoridades de EsSalud para salvar la vida de su esposo de 52 años.

"Por favor, necesito una cama UCI para mi esposo, ya no podemos sustentar los gastos de la clínica", clamó.