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San Juan de Lurigancho: reportan fuga de desagüe en paradero conocido como "Puente Nuevo"

Rotafono de RPP | Según una vecina de esta zona de San Juan de Lurigancho estos aniegos son constantes todos los años y se pueden dar hasta en dos oportunidades.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Diana López hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que puedan realizar un estudio más exhaustivo sobre el hecho.
Diana López hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que puedan realizar un estudio más exhaustivo sobre el hecho.

Diana López Garcia se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar fuga de desagüe a pocos metros de la avenida Independencia, en el paradero conocido como "Puente Nuevo", situado en el distrito limeño San Juan de Lurigancho.

Según esta ciudadana, estos aniegos son constantes y cada año se pueden dar hasta en dos oportunidades. Además, los olores no solo afectan a las personas que viven en los alrededores, pues también a los pasajeros que esperan sus buses en la concurrida zona. 

“Cuando damos el suministro para quejarnos del desagüe, que está saliendo, nos responde una máquina y dice que no hay ninguna incidencia reportada. El olor es nauseabundo aquí hay comerciantes que están con su niños y el olor es insoportable llaman desde anoche  a sedapal”, afirmó la vecina. 

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Hacen llamado de ayuda a Sedapal

Diana López hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que puedan realizar un estudio más exhaustivo sobre el hecho. Asimismo, para que acudan cuanto antes a la zona y reparen este aniego por desagüe. 

Rotafono se comunicó con Sedapal para reportar el incidente e indicaron que atenderían la incidencia a través de un equipo técnico. 

Solucionaron el problema 

Diana López confirmó que personal de la empresa Sedapal acudió a la zona para reparar la avería en el servicio de alcantarillado tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP

"Muchas gracias, Sedapal vino a arreglar el problema porque era demasiada agua contaminada que estaba saliendo", expresó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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Sedapal desague abierto Puente Nuevo San Juan de Lurigancho
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