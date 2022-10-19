San Juan de Lurigancho: reportan fuga de desagüe en paradero conocido como "Puente Nuevo"

Diana López Garcia se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar fuga de desagüe a pocos metros de la avenida Independencia, en el paradero conocido como "Puente Nuevo", situado en el distrito limeño San Juan de Lurigancho.
Según esta ciudadana, estos aniegos son constantes y cada año se pueden dar hasta en dos oportunidades. Además, los olores no solo afectan a las personas que viven en los alrededores, pues también a los pasajeros que esperan sus buses en la concurrida zona.
“Cuando damos el suministro para quejarnos del desagüe, que está saliendo, nos responde una máquina y dice que no hay ninguna incidencia reportada. El olor es nauseabundo aquí hay comerciantes que están con su niños y el olor es insoportable llaman desde anoche a sedapal”, afirmó la vecina.
Diana López hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que puedan realizar un estudio más exhaustivo sobre el hecho. Asimismo, para que acudan cuanto antes a la zona y reparen este aniego por desagüe.
Rotafono se comunicó con Sedapal para reportar el incidente e indicaron que atenderían la incidencia a través de un equipo técnico.
Diana López confirmó que personal de la empresa Sedapal acudió a la zona para reparar la avería en el servicio de alcantarillado tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP.
"Muchas gracias, Sedapal vino a arreglar el problema porque era demasiada agua contaminada que estaba saliendo", expresó.
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