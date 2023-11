San Juan de Lurigancho: vecinos de Ampliación Santa María no tienen agua hace cuatro días

Vecinos piden apoyo de Sedapal

La ciudadana expresó su frustración e indignación, ya que no tiene agua hace cuatro días y los más afectados son los niños, quienes no pueden bañarse y ya no acuden a su colegio. Además, tampoco tienen como cocinar su comida, debido a que no pueden limpiarlas correctamente.

La señora exhorta a las autoridades y a Sedapal que vayan a la zona para esclarecer el tema, ya que hay una gran cantidad de familias que están en terribles condiciones y no pueden hacer su vida diaria ni trabajar por este problema. Ellos solicitan apoyo para que se resuelva el problema lo antes posible.