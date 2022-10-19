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San Juan de Lurigancho: vecinos de la urbanización Mariscal Cáceres denuncian comercio ambulatorio y exigen intervención de la municipalidad

Rotafono de RPP | Los vecinos hicieron un llamado a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y al Serenazgo para que intervengan y reubiquen a los comerciantes ambulantes.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Un residente de la zona afirmó que desde febrero pasado un grupo de comerciantes se ubicaron en la cuadra tres del jirón Augusto B. Leguía.

Un residente de la zona afirmó que desde febrero pasado un grupo de comerciantes se ubicaron en la cuadra tres del jirón Augusto B. Leguía.

Vecinos del distrito limeño de San Juan de Lurigancho se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por el incremento del comercio ambulatorio informal en la urbanización Mariscal Cáceres.

Un residente de la zona denunció que, desde febrero de este año, un grupo de comerciantes se instaló en la cuadra tres del jirón Augusto B. Leguía, donde ofrece diversos productos, entre ellos verduras, pollo y pescado.

Según explicó, los vendedores llegan desde las 3:00 a. m., y el ruido que generan durante la instalación y venta de sus productos perturba el descanso de los vecinos. Asimismo, señaló que, al finalizar la jornada, dejarían residuos en la vía pública, lo que habría provocado la proliferación de moscas.

"Estos son ambulantes que los botaron del mercado y han venido a invadir nuestras calles. Venden pescado y pollo. No se imaginan la cantidad de moscas. Hemos enviado tres oficios a la municipalidad", manifestó el vecino.

Los residentes indicaron que el pasado 30 de marzo presentaron un oficio ante la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para exponer la problemática. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han obtenido una respuesta que permita restablecer el orden en la zona.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la Municipalidad y al Serenazgo para que intervengan y reubiquen a los comerciantes ambulantes.

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