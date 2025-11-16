San Juan de Lurigancho: vecinos de San Carlos no cuentan con alumbrado público desde hace cuatro días [VIDEO]

Vecinos exigen acciones de Pluz Perú

La ciudadana exhortó a que la entidad responsable, Pluz Perú, se haga a cargo lo antes posibles, pues ni siquiera se ha acercado al lugar ni hay algún tipo de pronunciamiento sobre esta problemática. Esta zona está cerca a la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima.

Cabe agregar que alrededor del lugar hay varias unidades o instituciones educativas que también fueron afectadas; por lo que, es una zona bastante concurrida. Esto es peligroso porque al no haber oscuridad la inseguridad ciudadana puede aumentar, incluso reveló que hace un par de años le robaron.

“No tenemos alumbrado público acá en la avenida. Es un peligro constante”, manifestó la rotafonista. En ese sentido, añadió que hay un parque donde tampoco hay luz y los rateros se juntan y asaltan a cuanta persona pase por ahí; por eso, solicita acciones rápidas de parte de la empresa correspondiente.

Al respecto, Pluz Energía informó que la avería ha sido reportada al área técnica para una pronta solución.