San Juan de Lurigancho: vecinos de San Carlos no cuentan con alumbrado público desde hace cuatro días [VIDEO]

Rotafono de RPP | Las familias que viven a la altura de la cuadra 3 de la avenida El Sol, en San Juan de Lurigancho exigen a Pluz Perú que repongan la electricidad del alumbrado público lo antes posible.
| | Victor Pacheco
Hay un parque que no tiene luz y los delicuentes asaltan diariamente

Hay un parque que no tiene luz y los delicuentes asaltan diariamente | Fuente: Rotafono

Los vecinos de la cuadra 3 de la avenida El Sol, ubicada en la urbanización San Carlos, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para denunciar que no cuentan con alumbrado público desde hace cuatro días y exigen una solución inmediata.

Rosana Camacho Collantes indicó que el corte de electricidad en toda la zona y es muy perjudicial; sobre todo, porque este lunes 17 de noviembre vuelven las clases escolares y las personas deben ir a trabajar a distintos lugares. Por dicha razón, hace pública esta denuncia.

Hay academias y universidades cerca de la zona que no tiene luz

Hay academias y universidades cerca de la zona que no tiene luz | Fuente: Rotafono

Vecinos exigen acciones de Pluz Perú

La ciudadana exhortó a que la entidad responsable, Pluz Perú, se haga a cargo lo antes posibles, pues ni siquiera se ha acercado al lugar ni hay algún tipo de pronunciamiento sobre esta problemática. Esta zona está cerca a la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima.

Cabe agregar que alrededor del lugar hay varias unidades o instituciones educativas que también fueron afectadas; por lo que, es una zona bastante concurrida. Esto es peligroso porque al no haber oscuridad la inseguridad ciudadana puede aumentar, incluso reveló que hace un par de años le robaron.

“No tenemos alumbrado público acá en la avenida. Es un peligro constante”, manifestó la rotafonista. En ese sentido, añadió que hay un parque donde tampoco hay luz y los rateros se juntan y asaltan a cuanta persona pase por ahí; por eso, solicita acciones rápidas de parte de la empresa correspondiente.

Al respecto, Pluz Energía informó que la avería ha sido reportada al área técnica para una pronta solución. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

San Juan de Lurigancho Pluz Energía corte de luz corte de electricidad alumbrado publico rotafono
