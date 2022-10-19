menu
San Juan de Lurigancho: vecinos denuncian rotura de tubería tras trabajo incompleto de Sedapal [VIDEO]

Rotafono de RPP | El pasado 19 de diciembre, trabajadores de Sedapal acudieron al asentamiento humano Nuevo Milenio, en San Juan de Lurigancho para solucionar el problema, pero este persiste.
| | Victor Pacheco
Hay tuberías rotas y eso afecta a todas las casas de la zona
Hay tuberías rotas y eso afecta a todas las casas de la zona | Fuente: Rotafono

Los vecinos del asentamiento humano Nuevo Milenio sector 5 de julio, situado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho se comunicaron con el Rotafono de RPP para informar que desde días antes de Navidad hay una matriz de tubería colapsada que ha afectado a toda la zona.

Sedapal acudió al lugar porque se rompió la tubería, pero no completaron el trabajo, ya que lo dejaron a la intemperie. Hoy, martes 6 de enero la matriz volvió a reventarse y todo el asentamiento humano está hecho un caos. La entidad responsable no se ha pronunciado aún y los vecinos exigen su presencia de inmediato.

Vecinos exigen que Sedapal concrete sus trabajos en la zona
Vecinos exigen que Sedapal concrete sus trabajos en la zona | Fuente: Rotafono

Vecinos afectados por rotura de tubería

Edinson Sairitupac Sologorre es un vecino de la zona que reportó que las casas aledañas están en peligro y las personas corren el riesgo de sufrir un accidente por esta situación. “Entonces, como es un tapón, con la presión del agua se iba a reventar sí o sí. Hoy día, efectivamente se reventó”, contó.

El señor indicó que entiende que por fiestas no hayan venido, pero que han pasado algunos días y Sedapal debe haber mandado a sus trabajadores para solucionar este tema lo más rápido posible. “Vienen, lo ven, analizan, no dan una solución. Hay una casa que ya está todo lleno de agua, ya no es habitable”, añadió.

Los vecinos pueden sufrir un accidente porque deben caminar por la zona perjudicada

Los vecinos pueden sufrir un accidente porque deben caminar por la zona perjudicada | Fuente: Rotafono

Piden presencia inmediata de Sedapal

En el caso de Edinson, su casa está al borde de esta matriz dañada y es de dos pisos; por lo que, tiene un profundo miedo de que haya más roturas y colapse su vivienda. Además, sostuvo que las personas caminan mucho por ahí y pueden sufrir algún incidente. En ese sentido, dijo que Sedapal debe dar una solución, la cual cree que debería ser la de construir un muro.

Otra vecina, Teofila Cordova declaró que su hogar también ha sido dañado y que las personas tienen que caminar por otro lugar para salir. “La pared ya casi ha colapsado. Prácticamente no habitamos en este lugar. Necesitamos urgente de la presencia de Sedapal”, manifestó la ciudadana.

Sedapal atiende aniego en San Juan de Lurigancho

Tras la alerta emitida sobre la incidencia, de forma inmediata una cuadrilla de Sedapal se desplazó a la zona e inició las acciones de control del aniego, provocado por el debilitamiento de un accesorio de la red del sistema de agua potable.

Asimismo, la empresa informó que, de manera paralela, una tubería de alcantarillado resultó afectada, probablemente a causa de un atoro del sistema.

Personal de Sedapal constató la afectación por aniego en un predio; por lo que, se programaron labores de limpieza y desinfección al interior del inmueble. De igual forma, se dispuso la activación de la póliza de seguro de responsabilidad civil, a fin de
resarcir los daños materiales, previa evaluación correspondiente.

Finalmente, la empresa anunció el corte del servicio de abastecimiento de agua potable mientras se concluyen los trabajos de rehabilitación de ambos sistemas.

Añadió que con el objetivo de preservar las condiciones de salubridad, se priorizan las labores de reparación de la tubería de alcantarillado. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sedapal San Juan de Lurigancho rotura de tuberia matriz colapso de tuberia rotafono
