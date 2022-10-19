San Juan de Lurigancho: vecinos denuncian rotura de tubería tras trabajo incompleto de Sedapal [VIDEO]

Sedapal atiende aniego en San Juan de Lurigancho

Tras la alerta emitida sobre la incidencia, de forma inmediata una cuadrilla de Sedapal se desplazó a la zona e inició las acciones de control del aniego, provocado por el debilitamiento de un accesorio de la red del sistema de agua potable.

Asimismo, la empresa informó que, de manera paralela, una tubería de alcantarillado resultó afectada, probablemente a causa de un atoro del sistema.

Personal de Sedapal constató la afectación por aniego en un predio; por lo que, se programaron labores de limpieza y desinfección al interior del inmueble. De igual forma, se dispuso la activación de la póliza de seguro de responsabilidad civil, a fin de

resarcir los daños materiales, previa evaluación correspondiente.

Finalmente, la empresa anunció el corte del servicio de abastecimiento de agua potable mientras se concluyen los trabajos de rehabilitación de ambos sistemas.

Añadió que con el objetivo de preservar las condiciones de salubridad, se priorizan las labores de reparación de la tubería de alcantarillado.