San Juan de Lurigancho: vecinos no cuentan con agua tras derrumbe de techo de reservorio

Vecinos del asentamiento humano Villa Hermosa Las Flores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, reportan que el colapso del techo de un reservorio los ha dejado sin servicio de agua potable desde el último viernes.
Teresa Copara, secretaria general del asentamiento humano Villa Hermosa Las Flores, sector Cruz 10 de Marzo, contó que no cuentan con agua para cocinar y asearse hace tres días, por lo que las madres de familia, en medio de su desesperación, quieren ir al río Rímac a lavar la ropa.
La dirigenta Copara dijo que existe una gran preocupación porque el agua que se está bombeando actualmente desde el reservorio dañado está turbia y contaminada con escombros, representando un riesgo para la población.
También se quejó de la falta de respuesta por parte de la empresa Sedapal, cuyo personal les dijo que no tenían conocimiento del colapso del reservorio con 50 años de antigüedad.
“Somos de San Juan de Lurigancho el techo de nuestro reservorio colapsó debido a su antigüedad y estamos sin agua desde el viernes pasado. Sedapal no viene a darnos solución. Necesitamos ayuda con una solución”, solicitó Teresa.
La dirigenta y los pobladores temen que los zancudos que transmiten el dengue ingresen al reservorio, el cual se encuentra abierto desde el viernes.
La empresa Sedapal informó que, apenas conocido el hecho, se activó el protocolo de emergencia y se desplegó un equipo técnico especializado, que ejecutó acciones correctivas y de seguridad, incluyendo el vaciado controlado del agua y la delimitación del perímetro, para proteger la integridad de las personas y la infraestructura.
Añadió que para asegurar el abastecimiento a la población, se implementó un esquema alterno de suministro mientras se ejecuta el reemplazo del techo del reservorio. "A la fecha, el servicio de agua se mantiene con normalidad en la zona", acotó.
"Nuestros especialistas realizan el peritaje técnico para determinar las causas del incidente y acelerar las labores de reposición. Los plazos y avances se comunicarán por los canales oficiales", se precisó.
"Lamentamos los inconvenientes y agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener y mejorar la infraestructura para brindar un servicio seguro, continuo y de calidad a más de 12 millones de usuarios en Lima y Callao", se comunicó.
