San Juan de Lurigancho: vecinos reportan abandono de perra pitbull que mató a dos gatos

Temen transitar por la zona



Los vecinos han expresado su malestar y miedo debido a que temen pasar por la zona, pues afirman que la perrita está agresiva y ha matado a dos gatos del vecindario y temen que puedan atacar a los peatones.



Los pobladores dijeron que llamaron a serenazgo y a la policía de San Juan de Lurigancho, pero les indicaron que debían adoptar al animal, según contaron los residentes.



“Estamos expuestos al peligro porque es un perro que no es del vecindario, no obedece órdenes, ataca y es un perro de raza pitbull grande (...) han venido pero no han retirado al perro”, afirmó una vecina.