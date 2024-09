San Juan de Lurigancho: vecinos reportan falta de luz hace más de 24 horas

La adulta mayor afirmó que han llamado a la empresa y la compañía le brindó diversos horarios en los cuales volvería la luz; sin embargo, con el pasar de las horas esto no se ha concretado.



“Al llamar nos dijeron que llegaría la luz a las 9:00 p. m. y nada. Llamé a las 10 p. m. y me dijeron que (personal técnico) había venido y les habían dicho que ya había luz, lo cual es falso porque a ninguno de los afectados nadie los llamó. Después nos dijeron a las 6:00 a. m. de hoy miércoles y nada. A las 8:00 a. m. salí a la avenida y vi a un empleado de la luz y le informé todo y me dijo que mandarían trabajadores para solucionar el problema. Ya pasaron más de 6 horas y no vienen a reparar“, contó la mujer de 70 años.



Los vecinos de la Primera Etapa de la Cooperativa El Valle en San Juan de Lurigancho esperan que el servicio de luz se restablezca cuanto antes porque además de la incomodidad por la falta del fluido eléctrico, la pérdida económica por los alimentos malogrados, temen que algún incidente pueda suscitarse dentro de casa.