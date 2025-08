San Juan de Lurigancho: vecinos reportan falta de servicio de agua desde hace tres días

“No tenemos agua desde el día sábado, por favor les pido a nombre de mis vecinos, que estamos preocupados, hemos llamado a Sedapal y nos dice que pondrás nuestra queja como ‘urgente’ pero a la fecha no nos han dado solución”, indicó la vecina.



Johanna espera que las autoridades puedan instalarles el servicio cuanto antes debido a que es un servicio indispensable para realizar sus actividades y sobre todo para la población vulnerable como niños y adultos mayores. Asimismo, Johanna señala afirma que lo raro es que sus vecinos y ella que viven en la zona del AA.HH. no cuentan con agua pero eso no sucede con los habitantes de la zona baja del lugar.