San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

Milner narró que los parabrisas de los carros han impactado contra el fierro, siendo los vehículos de transporte público de gran tamaño los más afectados.



“Ese fierro está colgando en el puente de Ciudad y está rompiendo varios parabrisas de buses de empresas como El Chino, El Triángulo, La del Torito”, contó Milner Cuzco.



Milner pide que las autoridades municipales puedan acudir a arreglar cuando antes este inconveniente debido a que esto también genera gran congestión del tránsito, pues algunos vehículos solo estarían utilizando un carril del bypass para evitar pasar y chocar con el fierro.