menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

Rotafono de RPP | Esta situación se registra desde la madrugada de hoy y algunos vehículos se han visto afectados en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Milner Cuzco se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que hay un fierro sobresalido en el bypass Ciudad de Dios con dirección de sur a norte.
Milner Cuzco se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que hay un fierro sobresalido en el bypass Ciudad de Dios con dirección de sur a norte.

Milner Cuzco se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que hay un fierro sobresalido en el bypass Ciudad de Dios que está ocasionado gran congestión vehicular, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Según el conductor, este hecho se produjo desde hoy en la madrugada, sin embargo, con el transcurso de las horas, el fierro se ha desprendido del techo del bypass y es más notorio. 

Milner pide que las autoridades municipales puedan acudir a arreglar cuando antes a la zona del bypass debido a que esto también genera gran congestión vehicular.

Milner pide que las autoridades municipales puedan acudir a arreglar cuando antes a la zona del bypass debido a que esto también genera gran congestión vehicular.

Te recomendamos
Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia de EsSalud

Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia de EsSalud

 Paciente con cáncer de próstata no puede iniciar tratamiento por tomógrafo inoperativo

Paciente con cáncer de próstata no puede iniciar tratamiento por tomógrafo inoperativo

Milner narró que los parabrisas de los carros han impactado contra el fierro, siendo los vehículos de transporte público de gran tamaño los más afectados. 
 
“Ese fierro está colgando en el puente de Ciudad y está rompiendo varios parabrisas de buses de empresas como El Chino, El Triángulo, La del Torito”, contó Milner Cuzco. 

Milner pide que las autoridades municipales puedan acudir a arreglar cuando antes este inconveniente debido a que esto también genera gran congestión del tránsito, pues algunos vehículos solo estarían utilizando un carril del bypass para evitar pasar y chocar con el fierro. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
bypasss Ciudad de Dios San Juan de Miraflores Rotafono Lima Fierro desprendido
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

 Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

 Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

 Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes

Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot