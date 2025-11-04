menu
San Juan de Miraflores: familia busca a su perrita Camila que desapareció hace tres semanas

Rotafono de RPP | Camila es una perrita hembra de un año que está esterilizada, es de tamaño pequeño con el pelaje corto de color plomo con blanco y cuando desaparició en San Juan de Miraflores tenía collar ni ropa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Guilianna Matallana Navarro se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita llamada Camila que se perdió el pasado 21 de octubre, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores

El hecho se dio al promediar la 1.00 p. m., cuando Camila y su otro perrito Crixus escaparon de su casa y estuvieron caminando largos tramos. Algunos testigos la vieron caminar por el distrito limeño de Surco, a la altura del parque de la Amistad. Otros testigos indicaron que la vieron por el Mall del Sur. Al final, encontraron a Crixus por la zona conocida como CT.

Características de la perrita desaparecida

Camila es una perrita hembra de un año, esterilizada, de tamaño pequeño, de pelaje corto de color plomo con blanco. Al momento de su desaparición, la mascota no tenía collar ni algún tipo de ropa. 

Lo último que supieron fue que habían visto a la perrita por la zona de Pamplona Alta. La familia se encuentra sumamente preocupada por Camila pues advierten que la perrita no está acostumbrada a estar sola en la calle. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 986 784 084.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

