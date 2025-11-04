San Juan de Miraflores: familia busca a su perrita Camila que desapareció hace tres semanas

Guilianna Matallana Navarro se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita llamada Camila que se perdió el pasado 21 de octubre, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El hecho se dio al promediar la 1.00 p. m., cuando Camila y su otro perrito Crixus escaparon de su casa y estuvieron caminando largos tramos. Algunos testigos la vieron caminar por el distrito limeño de Surco, a la altura del parque de la Amistad. Otros testigos indicaron que la vieron por el Mall del Sur. Al final, encontraron a Crixus por la zona conocida como CT.