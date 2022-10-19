San Juan de Miraflores: paciente con cataratas pide referencia al Hospital Rebagliati para examen de ojos

Desde el distrito limeño de San Juan de Miraflores, Javier Solórzano Santos, de 50 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud gestione una referencia al Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan practicarle un fondo de ojo, a fin de tratar las cataratas que padece.

“Desde el año pasado estoy esperando mi referencia de oftalmología al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud para que me evalúen y hasta la fecha no tengo ninguna respuesta a la atención médica”, dijo Javier.

Según el paciente, hace cinco meses espera que un médico del centro de atención primaria III de San Juan de Miraflores solicite la referencia, pero no pueden hacerlo porque el oftalmólogo renunció y dejó de trabajar en dicho establecimiento de salud.

Comentó que el centro de salud tiene personal de oftalmología de apoyo, el cual realiza órdenes a mano, sin ningún sello y ningún tipo de documentación membretada. Además, tampoco le entregan medicamentos debido a su escasez.

“Hay oftalmólogos que vienen solamente de apoyo al centro de atención primaria, lo cual no me pueden hacer un chequeo integral de la vista, ya que tengo carnosidad avanzada y tengo medida de vista corta. Necesito ser evaluado por un especialista”, solicitó Javier Solórzano.