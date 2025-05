San Juan de Miraflores: paciente pide ayuda para recibir medicamentos contra el Lupus en el Hospital María Auxiliadora

Martha Cabezas Gaspar se comunicó con el Rotafono de RPP para conseguir el medicamento que la ayuda a sobrellevar la enfermedad del Lupus, por la que es tratada en el Hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, y que ahora este fármaco no lo encuentra en dicho establecimiento de salud.

La señora fue diagnosticada en 2011 con Lupus y desde ese año hasta la actualidad toma medicamentos diarios para tratar su mal; sin embargo, ha tenido problemas con algunas pastillas que no ha podido encontrar mediante su seguro.



“Por favor, me encuentro en el Hospital María Auxiliadora, estoy regresando desde hace un mes, porque también tuve cita y tampoco recibí el medicamento de hidroxicloroquina (...) no me dieron el mes pasado, y me compré por mi cuenta, y ahora vengo de nuevo y tampoco tienen “, afirmó Martha.