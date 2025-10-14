San Juan de Miraflores: reportan corte de agua en Pamplona Alta desde hace cinco días

El incendio registrado este último fin de semana en la zona de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores afectó a más 100 casas y decenas de familias quedaron damnificadas. Sin embargo, los problemas continúan en las inmediaciones del siniestro.
Magali Villegas Alberto se comunicó con el Rotafono de RPP para señalar que el sector Leoncio Prado se encuentra sin agua desde hace cinco días. Esta zona pertenece también a Pamplona Alta, pero el fuego no llegó hasta su vivienda. El problema es que hay más sectores donde se reporta esta falta del líquido elemento.
La ciudadana comentó que el agua se ha ido cortando paulatinamente por sectores, pero actualmente ya se ha generalizado. Asimismo, sostuvo que desde que inició el incendio se quedaron sin el servicio y por más que han llamado al Aquafono de Sedapal no les han dado ninguna solución.
"Cada vez que llamamos a Aquafono nos dicen este hay un imprevisto que ha ocurrido, pero la falta de agua es desde hace varios días; o sea, todos nos dan diferentes este versiones", agregó la vecina de San Juan de Miraflores. En ese sentido, reclamó que Sedapal no ha mandado ni siquiera camiones cisterna para ayudar a las familias afectadas.
Magali Villegas añadió que en Pamplona Alta no tienen pozos de agua para juntar; por lo que, se les ha complicado más la situación. Por esta razón, hacen esta denuncia pública para solicitar ayuda a Sedapal para que se reestablezca el servicio lo antes posible.
"Están yendo a buscar agua ya de la tienda se han agotado ya las aguas este en botella. Estamos desesperados", manifestó la vecina. Hay bastantes vecinos que urgen tener agua nuevamente, pues los menores de edad y adultos mayores son los que más sufren.
Al respecto, Sedapal informó que enviará a un equipo a la zona para que verifique la interrupción del servicio de agua potable.
