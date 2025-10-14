San Juan de Miraflores: reportan corte de agua en Pamplona Alta desde hace cinco días

El incendio registrado este último fin de semana en la zona de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores afectó a más 100 casas y decenas de familias quedaron damnificadas. Sin embargo, los problemas continúan en las inmediaciones del siniestro.

Magali Villegas Alberto se comunicó con el Rotafono de RPP para señalar que el sector Leoncio Prado se encuentra sin agua desde hace cinco días. Esta zona pertenece también a Pamplona Alta, pero el fuego no llegó hasta su vivienda. El problema es que hay más sectores donde se reporta esta falta del líquido elemento.

La ciudadana comentó que el agua se ha ido cortando paulatinamente por sectores, pero actualmente ya se ha generalizado. Asimismo, sostuvo que desde que inició el incendio se quedaron sin el servicio y por más que han llamado al Aquafono de Sedapal no les han dado ninguna solución.