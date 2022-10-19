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San Juan de Miraflores: vecinos alertan sobre poste a punto de caer en la avenida Pedro Miotta

Rotafono de RPP | Según un vecino, el poste comenzó a deteriorarse desde la última semana de enero y, con el paso de los días, su base ha quedado cada vez más expuesta.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El usuario también explica que se trataría de un poste de telefonía y solo algunos cables estarían sujetándolo.

El usuario también explica que se trataría de un poste de telefonía y solo algunos cables estarían sujetándolo.

Leonardo Antonio González Vigueras se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir sobre un poste que está a punto de caer en el concurrido cruce de las avenidas Pedro Miotta con Ramón Vargas Machuca, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Según el vecino, el poste comenzó a deteriorarse desde la última semana de enero y, con el paso de los días, su base ha quedado cada vez más expuesta. Explicó que se trataría de un poste de telefonía, y que solo algunos cables lo estarían sujetando.

“Ese poste lleva ya más de un mes todo carcomido en la parte de abajo, inclinado y solo sujeto a unos cables. Esto se va a caer y puede causar daño, porque pasan camiones y personas; es un lugar muy transitado”, afirmó Leonardo.

El vecino teme que el poste pueda caer en cualquier momento y ocasionar una desgracia mayor, dado que el cruce de las avenidas es muy concurrido por la cercanía de un supermercado y varios policlínicos.

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