San Juan de Miraflores: vecinos felices tras restablecerse alumbrado público en Ciudad de Dios

Dina Prado se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se restableció el alumbrado público en la zona A de Ciudad de Dios, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, después de 15 días sin haber gozado de este servicio.

Desde el 1 de octubre, los vecinos de Ciudad de Dios cuentan con el alumbrado público, luego de que hicieran pública su queja, a través del Rotafono de RPP.

La vecina Dina Prado expresó su agradecimiento, ya que la empresa Luz del Sur respondió a su pedido de ayuda.

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP porque gracias por haberlos llamado, Luz del Sur, por fin se dignó a ponernos el alumbrado público después de 15 días. Muchas gracias amigos de RPP”, afirmó.

