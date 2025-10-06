menu
Servicios públicos

San Juan de Miraflores: vecinos felices tras restablecerse alumbrado público en Ciudad de Dios

Rotafono de RPP | Los residentes de la zona A, de Ciudad de Dios cuentan con el servicio desde el 1 de octubre, luego de que su queja se hiciera pública a través del Rotafono.
Dina Prado se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se restableció el alumbrado público Zona A de Ciudad de Dios.
Dina Prado se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que se restableció el alumbrado público en la zona A de Ciudad de Dios, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, después de 15 días sin haber gozado de este servicio. 

Desde el 1 de octubre, los vecinos de Ciudad de Dios cuentan con el alumbrado público, luego de que hicieran pública su queja, a través del Rotafono de RPP. 

La vecina Dina Prado expresó su agradecimiento, ya que la empresa Luz del Sur respondió a su pedido de ayuda. 

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP porque gracias por haberlos llamado, Luz del Sur, por fin se dignó a ponernos el alumbrado público después de 15 días. Muchas gracias amigos de RPP”, afirmó. 


¿Por qué era un pedido de urgencia el retorno de la luz?

La señora contó que llamó varias veces al Fonoluz de Luz del Sur, empresa encargada del servicio de electricidad en la zona, pero no obtuvo respuesta alguna.

Ella dijo que los vecinos de este lugar estaban muy preocupados por la oscuridad y temían ser asaltados en cualquier momento.

“No hay ni un solo poste de luz encendido. Si fuera una falla de dos o tres días se entiende, pero 15 días me parece una falta de respeto”, comentó en aquella oportunidad la señora Prado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
falta de luz Luz del Sur Rotafono Lima San Juan de Miraflores Restablecen alumbrado público
