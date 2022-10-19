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San Luis: reportan que comerciantes usan avenida Nicolás Ayllón como almacén de pollos

Rotafono de RPP | Los residentes advierten que las jabas de pollos son colocadas en la cuadra 15 de dicha avenida, donde las plumas y excremento de las aves pueden ser un foco infeccioso en el distrito limeño de San Luis.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los vecinos temen que la zona se convierta en un foco infeccioso.
Los vecinos temen que la zona se convierta en un foco infeccioso.

Los vecinos del distrito limeño de San Luis se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que comerciantes han convertido la cuadra 15 de la avenida Nicolás Ayllón en un almacén de pollos, donde dejan las jabas de animales vivos en medio de la pista. Ellos temen que ese sector pueda ser un foco infeccioso. 

Según los residentes, comerciantes llegaron a la zona desde el pasado 13 de mayo y colocaron más de 50 jabas de pollo a un lado del inicio de la cuadra 15 de la avenida Nicolás Ayllón, cerca del camal San Pedro.

Sin embargo, la Municipalidad de San Luis intervino y los comerciantes trasladaron a los pollos hacia unos pasadizos que dan en las calles de la misma avenida. Personal de fiscalización volvió al lugar y retiró a los vendedores, quienes llevaron sus jabas el día de hoy en medio de la pista. 

Un poblador explicó que la situación es compleja debido a las plumas caídas de las aves que se encuentran en el lugar, además relata que muchas de ellas están muertas y el excremento en la zona, sumado a los olores fuertes, son muy difíciles de tolerar. 

“Inicialmente se encontraban al costado de la pista, pero luego se pusieron en una calle que está bloqueada con bloques de cemento donde hicieron su corral de gallos”, afirmó el vecino. 

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El residente hace un llamado a la Municipalidad de San Luis para que ejecute un plan de fiscalización permanente.

El residente hace un llamado a la Municipalidad de San Luis para que ejecute un plan de fiscalización permanente debido a que por más que un equipo municipal llega a la zona y retira a estos comerciantes, ellos vuelven al lugar e instalan un improvisado corral de pollos en la misma avenida. 

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Avenida Nicolás Ayllón Rotafono RPP San Luis Jabas de pollos
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