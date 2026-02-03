Buscan a padre de familia que desapareció hace cuatro días en San Martín de Porres

La última vez que se le vio a Jorge, vestía un polo de color naranja, una gorra oscura, un short y zapatillas negras.
Días de angustia son los que vive Fresia Fernández luego de que su padre, Jorge Fernández Pacheco, desapareciera desde el pasado 31 de enero tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres.
A través del Rotafono de RPP, la hija indicó que el señor Jorge desapareció al promediar las 7.30 p. m., cuando salió de su casa, situada en el jirón Thomas Cochrane. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el ciudadano salió con un morral y un conjunto deportivo.
“Mi papá no es de desaparecer de la nada, nunca ha hecho eso antes. Él es de religión cristiana, no toma, ni sale a fiestas. Ya puse la denuncia en la comisaría de Condevilla, fui a varios hospitales, fui a la Morgue del Callao y a de Lima, pero no está en ningún lado”, afirmó.
Jorge Alberto Fernández tiene 67 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, tez mestiza, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que se le vio a Jorge, vestía un polo de color naranja, una gorra oscura, un short y zapatillas negras.
Fresia Fernández explicó que su padre llevó su celular consigo, pero cuando lo llama, suena apagado. Asimismo, afirma que no siente el apoyo de la Policía Nacional, pues hasta el momento no tienen ninguna noticia de la búsqueda.
Por favor, si usted lo ha visto, llamar al siguiente número 941 652 586 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.
