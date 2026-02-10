San Martín de Porres: buscan centro de salud para mujer que no recibe diálisis hace una semana

Luis Ángel Del Río Alfaro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Ministerio de Salud asigne con urgencia un nuevo centro de diálisis para que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra, de 68 años, quien padece de insuficiencia renal, sea atendida ante la gravedad de su salud.

Desde el miércoles pasado, Luis Del Río está a la espera de la confirmación de un nuevo centro de diálisis debido a que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra no se realiza este procedimiento desde hace una semana.



La adulta mayor se dializaba en el centro clínico La Paz, ubicado en el distrito San Martín de Porres, todo cubierto bajó el Seguro Integral de Salud (SIS), pero como estuvo internada en el Hospital Cayetano Heredia hasta el 4 de febrero, perdió su cupo en el establecimiento antes dicho.

Según Luis, en el caso de su madre, a más de tres faltas al centro de diálisis, le quitaban el cupo a su familiar así haya estado internada.