San Martín de Porres: buscan centro de salud para mujer que no recibe diálisis hace una semana

Luis afirmó que su madre estuvo internada hasta en dos oportunidades en estos dos últimos meses.
Luis Ángel Del Río Alfaro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Ministerio de Salud asigne con urgencia un nuevo centro de diálisis para que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra, de 68 años, quien padece de insuficiencia renal, sea atendida ante la gravedad de su salud.
Desde el miércoles pasado, Luis Del Río está a la espera de la confirmación de un nuevo centro de diálisis debido a que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra no se realiza este procedimiento desde hace una semana.
La adulta mayor se dializaba en el centro clínico La Paz, ubicado en el distrito San Martín de Porres, todo cubierto bajó el Seguro Integral de Salud (SIS), pero como estuvo internada en el Hospital Cayetano Heredia hasta el 4 de febrero, perdió su cupo en el establecimiento antes dicho.
Según Luis, en el caso de su madre, a más de tres faltas al centro de diálisis, le quitaban el cupo a su familiar así haya estado internada.
Luis afirmó que su madre estuvo internada hasta en dos oportunidades en diciembre del 2025 y enero de este año y salió de alta el pasado miércoles 4 de febrero. Desde allí le indicaron que mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) del Seguro Integral de Salud, le asignarían un nuevo centro de diálisis, pero hasta el momento no se ha dado.
Luis Ángel hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan asignarle cuanto antes a su madre un centro de diálisis debido a que el cuerpo de la adulta mayor se está hinchando.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.