menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Martín de Porres: buscan centro de salud para mujer que no recibe diálisis hace una semana

Rotafono de RPP | Desde el miércoles pasado, una adulta mayor de 68 años está a la espera de la confirmación de un nuevo centro de diálisis, que pertenezca al Ministerio de Salud, debido a que ha comenzado a hincharse.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luis afirmó que su madre estuvo internada hasta en dos oportunidades en estos dos últimos meses.

Luis afirmó que su madre estuvo internada hasta en dos oportunidades en estos dos últimos meses.

Luis Ángel Del Río Alfaro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Ministerio de Salud asigne con urgencia un nuevo centro de diálisis para que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra, de 68 años, quien padece de insuficiencia renal, sea atendida ante la gravedad de su salud. 

Desde el miércoles pasado, Luis Del Río está a la espera de la confirmación de un nuevo centro de diálisis debido a que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra no se realiza este procedimiento desde hace una semana. 

La adulta mayor se dializaba en el centro clínico La Paz, ubicado en el distrito San Martín de Porres, todo cubierto bajó el Seguro Integral de Salud (SIS), pero como estuvo internada en el Hospital Cayetano Heredia hasta el 4 de febrero, perdió su cupo en el establecimiento antes dicho. 

Según Luis, en el caso de su madre, a más de tres faltas al centro de diálisis, le quitaban el cupo a su familiar así haya estado internada.

Te recomendamos
Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días

Villa El Salvador: familia busca a hombre con esquizofrenia que desapareció hace 11 días

 Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias | EsSalud

Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias | EsSalud

¿Hace cuánto estuvo internada su madre? 

Luis afirmó que su madre estuvo internada hasta en dos oportunidades en diciembre del 2025 y enero de este año y salió de alta el pasado miércoles 4 de febrero. Desde allí le indicaron que mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) del Seguro Integral de Salud, le asignarían un nuevo centro de diálisis, pero hasta el momento no se ha dado. 

Luis Ángel hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan asignarle cuanto antes a su madre un centro de diálisis debido a que el cuerpo de la adulta mayor se está hinchando. 


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Centro de diálisis Rotafono Insuficencia renal San Martín de Porres Minsa SIS
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia

Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia

 Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

Cercado de Lima: conductor advierte peligro de accidente tras buzón sin tapa en la concurrida avenida Grau

 Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias

Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias

 Lima: menor con insuficiencia hepática requiere ser trasladada de urgencia al Hospital Almenara

Lima: menor con insuficiencia hepática requiere ser trasladada de urgencia al Hospital Almenara
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot