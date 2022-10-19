San Martín de Porres: hombre con fractura de fémur pide ayuda para conseguir clavos quirúrgicos para operación en el Hospital Cayetano Heredia

Willors Montenegro Pérez se comunicó con el Rotafono de RPP porque se encuentra internado en el Hospital Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, y necesita ser operado debido a una fractura de fémur. Sin embargo, esta intervención no puede concretarse por falta de materiales.

Willors es un paciente con carné de Conadis, ya que sufre de depresión. Utiliza muletas debido a una operación que tuvo en el pie izquierdo y vende caramelos en el mercado San Antonio, también en San Martín de Porres.

El pasado 12 de abril, día de las elecciones generales, Willors sufrió una caída. Los bomberos llegaron a asistirlo y lo trasladaron de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece a la espera de los clavos necesarios para su operación. No obstante, hasta ahora no los consigue, pese a contar con el Seguro Integral de Salud (SIS).

“Soy una persona con carné de Conadis. No tengo familia que se pueda hacer cargo de mí. Me trajeron acá, pero en estos días los doctores se me acercaron para decirme que el SIS no cubría mi operación”, afirmó Willors.

El paciente hace un llamado a las autoridades del Seguro Integral de Salud y del Ministerio de Salud, ya que necesita ser operado con urgencia y teme recibir el alta médica con la pierna fracturada.

Willors tiene amputado un dedo del pie izquierdo debido a la diabetes. Asimismo, utiliza pañales por fuertes problemas digestivos. Al no tener familia que lo apoye, solicita que el SIS pueda brindarle cuanto antes los clavos quirúrgicos necesarios para su intervención.