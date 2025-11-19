menu
San Martín de Porres: paciente con TBC en los ganglios recibe tratamiento tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Tras las gestiones de las autoridades sanitarias, personal del puesto de salud IV Zona entregó las pastillas que necesitaba la madre de familia, quien lucha contra la tuberculosis.
| | Laura Urbina Saldaña
La madre de familia empezó su tratamiento hace seis días.

La madre de familia empezó su tratamiento hace seis días. | Fuente: Foto referencial.

Una joven madre de familia de 25 años, del distrito limeño de San Martín de Porres, ya recibe sus pastillas para el tratamiento contra la tuberculosis, luego de que su hermana Cintia Fernández pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Fernández expresó su agradecimiento a RPP, ya que, tras la difusión del caso, el puesto de salud Perú IV Zona, del Ministerio de Salud, le entregó sus medicamentos el último 13 de noviembre.

También reconoció las gestiones que realizó la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS) para la pronta atención de la paciente, quien es monitoreada por los profesionales.

“Mi hermana ya empezó su tratamiento hace seis días. Se comunicaron conmigo de Susalud para hacer seguimiento al caso. Muchas gracias a todos ustedes por su ayuda y compromiso con los ciudadanos”, expresó con alegría.

Cintia Fernández detalló en su momento que el tratamiento de su hermana fue aprobado el 3 de octubre, pero los medicamentos no habían llegado en su totalidad a la posta, situación que le preocupaba porque los síntomas complicaban su salud.  

Cabe indicar que las pastillas, financiadas por el SIS, fueron entregados de manera gratuita a la paciente, quien se encuentra estable y con las ganas de recuperarse y superar la tuberculosis. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

