San Martín de Porres: padre clama ayuda para trasladar a un hospital a su hijo con pancreatitis

Miguel Salazar Núñez busca ayuda para que trasladen a su hijo Miguel Ángel Salazar Reyes, de 25 años, diagnosticado con pancreatitis, de una clínica a un hospital del Ministerio de Salud, en Lima, porque no puede pagar el alto costo que demanda su atención en el establecimiento de salud privado.

A través del Rotafono de RPP, el padre de familia contó que su hijo Miguel Ángel permanece internado hace una once días en la clínica Cayetano Heredia, situada en el distrito limeño de San Martín de Porres, luego de que sufriera una inflamación aguda del páncreas y taquicardia.

Detalló que el viernes 15 de agosto su hijo tuvo un cólico fuerte en su centro de estudios y fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia, pero al ver que su condición de salud empeoraba y no era atendido, lo llevó a la clínica.

Al ingresarlo por emergencia, lo evaluaron, le sacaron ecografía y dijeron que tenían que hospitalizarlo urgente. Y desde hace una semana fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una taquicardia.

Miguel Salazar, quien trabaja como técnico electrónico, pide apoyo al Ministerio de Salud, a fin de conseguir la referencia y una cama UCI en el Hospital Cayetano Heredia o en el Hospital Arzobispo Loayza, ya que debe pagar al establecimiento de salud privado más de 37 mil soles.

“Pensé que mi hijo iba a estar internado uno o dos días, pero se alargó, le hicieron el diagnóstico y luego lo hospitalizaron. Sin embargo, los montos son demasiado elevados y no voy a poder cubrirlos, ya que ese tratamiento tiene para un tiempo más. He ido a los hospitales, pero dicen que no hay camas”, contó con angustia al Rotafono de RPP.

La clínica realizó la solicitud de la referencia el 21 de agosto, pero los centros hospitalarios indican que no hay camas disponibles.