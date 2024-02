San Martín de Porres: padres de familia piden que reparen infraestructura del colegio Gran Amauta

Estudiantes son llevados a otros colegios

Los padres de familia están indignados porque sus hijos corren peligro estudiando en este centro de estudios. Ellos han reclamado de varias formas a la UGEL respectiva que vayan al lugar y que hagan las gestiones correspondientes para que todo el establecimiento esté apto de nuevo.

Sin embargo, el tema de la infraestructura no es la única preocupación de los papás, debido a que esta institución educativa continúa recibiendo alumnos. El problema es que muchos de estos jóvenes no saben que serán llevados o estudiarán en otros locales, pues al no poder estudiar ahí, los mandan a diferentes colegios que están cerca.