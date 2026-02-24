San Martín de Porres: piden intensificar búsqueda de menor de 12 años que escapó de casa hace 13 días

Piden que se investigue a docente

Miguel Ángel Cancino pide que se investigue a un docente de 28 años, quien mantenía comunicación constante con su hija y que le habría inducido a escaparse de su casa, según denunció ante la comisaría.

El padre de familia también dijo que el año pasado encontró algunos chats de WhatsApp con el profesor que laboraba en el colegio Santa Angela del Rosario. "El profesor le decía que la amaba y que le gustaba mucho", relató.

Tras descubrir los mensajes, rápidamente el padre de familia fue a hablar con la directora de la institución educativa y luego el profesor no continuó en el centro educativo.

Características de la menor



Luciana Valentina Cancino Cáceres tiene 12 años, es de contextura delgada, de cabello largo y ojos castaños oscuros, de tez blanca.



Miguel Ángel se encuentra muy preocupado por la desaparición de su hija. Si usted le ha visto, por favor, llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional o acudir a la comisaría más cercana.

