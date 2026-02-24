menu
San Martín de Porres: piden intensificar búsqueda de menor de 12 años que escapó de casa hace 13 días

Rotafono de RPP | El padre de la adolescente, Miguel Ángel Cancino, solicita que se investigue a un docente de 28 años, a quien acusa de inducirla a que se vaya de su hogar en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luciana Valentina Cancino Cáceres tiene 12 años, es de contextura delgada, de cabello largo y ojos castaños oscuros, de tez blanca.

Luciana Valentina Cancino Cáceres tiene 12 años, es de contextura delgada, de cabello largo y ojos castaños oscuros, de tez blanca.

Miguel Ángel Cancino Cáceres se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija Luciana Valentina Cancino Cáceres, de 12 años, quien se fue de su casa el pasado 12 de febrero, en el distrito limeño de San Martín de Porres. El padre de familia sospecha que su exprofesor la indujo a escaparse de su hogar. 

El hecho se dio al promediar el mediodía cuando el señor salió de su vivienda, ubicada en el jirón Manco Cápac, rumbo a un mercado de la zona. Sin embargo, al volver, no vio a Valentina y ella no retornó a su casa. 

El padre de familia pide que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de su hija, quien se encuentra desparecida hace 13 días, pues asegura que, está haciendo las investigaciones por su propia cuenta, recorriendo inmuebles y hoteles de San Martín de Porres. 

Piden que se investigue a docente 

Miguel Ángel Cancino pide que se investigue a un docente de 28 años, quien mantenía comunicación constante con su hija y que le habría inducido a escaparse de su casa, según denunció ante la comisaría. 

El padre de familia también dijo que el año pasado encontró algunos chats de WhatsApp con el profesor que laboraba en el colegio Santa Angela del Rosario. "El profesor le decía que la amaba y que le gustaba mucho", relató. 

Tras descubrir los mensajes, rápidamente el padre de familia fue a hablar con la directora de la institución educativa y luego el profesor no continuó en el centro educativo. 

Características de la menor

Luciana Valentina Cancino Cáceres tiene 12 años, es de contextura delgada, de cabello largo y ojos castaños oscuros, de tez blanca. 

Miguel Ángel se encuentra muy preocupado por la desaparición de su hija. Si usted le ha visto, por favor, llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional o acudir a la comisaría más cercana. 


Sepa más:
menor desaparecida San Martín de Porres PNP Buscan a escolar
