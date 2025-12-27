San Martín de Porres: vecinos alertan sobre poste a punto de caer en la avenida Canta Callao

Vecinos del distrito de San Martín de Porres expresaron su preocupación por un poste de alumbrado público que se encuentra inclinado y en riesgo de colapsar en la avenida Canta Callao, a pocos metros del cruce con la avenida Pacasmayo.

Eduardo Veramendi se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir que el poste lleva aproximadamente quince días en esa condición y que, actualmente, solo se mantiene en pie gracias a los cables que lo rodean.

“Representa un peligro. Como se puede ver, únicamente está sostenido por los cables". En cualquier momento estos podrían ceder y "el poste podría caer sobre una persona o un vehículo”, señaló el vecino.

Veramendi teme que el peso de la estructura termine por vencer la resistencia de los cables, lo que podría ocasionar un accidente en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

En ese contexto, hizo un llamado urgente a las autoridades municipales y a las empresas responsables para que acudan a la zona y retiren el poste antes de que ocurra una tragedia.