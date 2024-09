San Martín de Porres: vecinos denuncian que no se recoge la basura desde hace cinco días

Los vecinos de la Asociación de Las Margaritas, Primera Etapa y San Francisco de Cayran, en el distrito limeño de San Martín de Porres, se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar que desde hace cinco días el camión de basura no pasa por la zona.



Susan Tucto dijo que se encuentra preocupada debido a que no sabe porqué el camión recolector no pasa por la zona y no sabe cuánto tiempo más durará esta situación.



“No viene el camión de la basura, ya van cinco días, en la avenida Carlos Izaguirre con Doce de Octubre. Realmente es bastante decepcionante que esté bastante sucio (...) la gente opta por botar la basura en la avenida”, contó Susan.



Los residentes de la Asociación de Las Margaritas, Primera Etapa y San Francisco de Cayran piden que las autoridades locales puedan realizar la limpieza adecuada, pues indican que han aparecido roedores en la zona debido a los residuos alimenticios en las bolsas de basura.